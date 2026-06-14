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Stefan Effenberg kritisiert die Situation um Manuel Neuer

Fußball News

Stefan Effenberg kritisiert die Situation um Manuel Neuer
Manuel NeuerJulian NagelsmannStefan Effenberg
📆14/06/2026 13:24:00
📰SPORTBILD
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Stefan Effenberg kritisiert die Situation um Manuel Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann scharf. Der frühere Nationalspieler sieht die monatelangen Spekulationen um Neuers Rückkehr als größte Baustelle der deutschen Mannschaft.

Stefan Effenberg kritisiert die Situation um Manuel Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann scharf. Der frühere Nationalspieler sieht die monatelangen Spekulationen um Neuers Rückkehr als größte Baustelle der deutschen Mannschaft.

Effenberg ist besorgt, dass Oliver Baumann unter der Situation leidet und dass Neuer selbst Risiken eingeht, indem er ein spätes Comeback plant. Der SPORT1-Experte ist der Meinung, dass die lange Unklarheit um Neuers Verletzung bei einer Weltmeisterschaft nicht zu tolerieren ist. Effenberg warnt davor, dass Neuer nach dem Turnier womöglich gesagt werden könnte: 'Hätte er das mal lieber gelassen'

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Manuel Neuer Julian Nagelsmann Stefan Effenberg Fußball-WM

 

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