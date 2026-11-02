Stefan Effenberg kritisiert Schalke 04: Offensive fehlt entscheidende Qualität

TV-Experte Stefan Effenberg warnt vor dem Abstieg von Schalke 04. Ohne offensive Verstärkungen sieht er keine Chance auf den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Der bekannte Sportjournalist und TV-Experte Stefan Effenberg hat am vergangenen Sonntag im Sport1-Format "Doppelpass" deutliche Warnungen bezüglich der sportlichen Situation von Schalke 04 ausgesprochen. Mit nur zwei Punkten aus den letzten fünf Spielen und einem blamablen Pokal-Aus klettert der Traditionsverein aus Gelsenkirchen in Richtung Abstiegskampfzone auf Platz 17 der Tabelle. Effenberg gab unmissverständlich zu verstehen, dass er sich um die Zukunft der Königsblauen ernsthaft Sorgen macht.

Offensive Schwäche als Hauptproblem

Stefan Effenberg diagnostizierte als zentrale Ursache für die sportliche Talfahrt das komplette Fehlen einer effektiven Offensive. Die Spieler von Trainer Miron Muslic zeigen zwar enorme Kampfgeist und Fleiß im Mittelfeld und in der Defensive, doch diesen Einsatz lohne sich nicht, wenn vorne keine torgefährlichen Akteure stehen. Es fehle diejenige Qualität, die in der höchsten deutschen Spielklasse den entscheidenden Unterschied ausmacht und Spiele in Sieg verwandelt.

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Eiskalte Bestrafung in der Liga

Der Experte betonte anschaulich, dass die Bundesliga keine taktischen oder persönlichen Fehler toleriert. Man treffe dort auf eine deutlich höhere technische und athletische Qualität als in unteren Spielklassen. Wer sich trotz Einsatz nicht konzentriert oder taktisch diszipliniert verhält, werde von den Gegnern eiskalt bestraft. Diese Härte zeige sich aktuell am Beispiel der unglücklichen Bilanz von Schalke 04, die trotz harter Arbeit kaum Punkte bringt.

Ergebnisse und Pokal-Aus als Warnsignal

Die aktuelle Statistik unterstreicht die Bedenken von Stefan Effenberg drastisch. In den vergangenen fünf Partien holten die Gelsenkirchener lediglich zwei Zähler, und dies auch nur durch zwei 0:0-Unentschieden. Diese Ergebnisse gegen den SV Elversberg und den 1. FC Köln zeigen, dass defensive Solidität allein nicht mehr reicht. Zudem belastet das blamable Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden das Mannschaftsgefühl zusätzlich erheblich.

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Vergleich mit Werder Bremen und Füllkrug

Um die Dringlichkeit von Transfers zu verdeutlichen, griff Effenberg ein positives Gegenbeispiel aus der Liga heraus. Er nannte Werder Bremen und den Transfer von Niclas Füllkrug als Musterbeispiel dafür, wie gezielte Verstärkungen die Offensivkraft eines Teams nachhaltig verbessern können. Der 33-jährige Stürmer hat bewiesen, dass ein passender Akteur in der Frontlinie die Tordauer direkt steigert und die gesamte Spielkultur positiv beeinflusst.

Notwendigkeit von Winter-Verstärkungen

Fazit der Analyse ist, dass Schalke 04 im Winter dringend frische Offensive ins Team holen muss. Trainer Miron Muslic hat mit seiner Mannschaft bereits alles gegeben, doch der fehlende Abschluss bleibt das Haupthindernis. Ohne diese gezielten Verstärkungen sieht Stefan Effenberg keine realistische Chance, den Abstiegssumpf zu verlassen und den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern.