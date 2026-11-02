Stefan Evers fordert Zuverlässigkeitsprüfung für Parlamentarische Mitarbeiter in Berlin

Berlins CDU-Fraktionschef Stefan Evers fordert eine gesetzlich geregelte Zuverlässigkeitsprüfung für Mitarbeiter von Abgeordneten und Fraktionen, um Extremisten zu verhindern.

Die Sorge vor einer Gefährdung der Demokratie durch radikale Abgeordnete und Fraktionen wächst. Es besteht die Befürchtung, dass Extremisten als Mitarbeiter ins Parlament eingeleitet werden und dies auf Kosten der Steuerzahler geschieht. Berlin s CDU -Fraktionschef Stefan Evers möchte gegen mögliche Verfassungsfeinde auf Nummer sicher gehen und plant, dabei Grüne und SPD mit ins Boot zu holen. Wie BILD erfuhr, schlägt er ihnen am Dienstag beim ersten offiziellen Treffen nach der Berlin -Wahl eine gesetzlich geregelte Zuverlässigkeitsprüfung vor. Dieser Extremisten-Check fürs Parlament soll verhindern, dass Personen mit extremistischer Vergangenheit finanziell vom Land unterstützt werden.

Gesetzliche Prüfung und Kostenübernahme

Aktuell kann jeder Abgeordnete bis zu vier studentische Hilfskräfte und wissenschaftliche Mitarbeiter auswählen und anheuern. Die Kosten von monatlich 6930 Euro plus Lohnnebenkosten übernimmt das Land und damit indirekt der Steuerzahler. Bisher war es tabu, enge Verwandte auch von anderen Abgeordneten anzustellen. Künftig soll die Parlamentspräsidentin per Innenbehörde Erkundigungen einholen können, auch über Mitarbeiter der Fraktionen. Dies stellt eine deutliche Verschärfung der bisherigen Praxis dar und zielt darauf ab, Transparenz bei der Personalauswahl zu gewährleisten.

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Ermittlungen der Sicherheitsbehörden

Worüber die Sicherheitsbehörden zum Beispiel Auskunft geben sollen, ist präzise definiert. Ist der Mitarbeiter in den vergangenen fünf Jahren wegen eines Staatsschutzdeliktes rechtskräftig verurteilt worden? Das betrifft etwa Fälle von Landesverrat oder Terrorismus. Oder war er in den letzten zehn Jahren Mitglied in einem verbotenen Verein oder einer verbotenen Partei? Diese Zeitfenster sollen sicherstellen, dass sowohl aktuelle als auch länger zurückliegende extremistische Verbindungen aufgedeckt werden können. Die Behörde hat somit die Aufgabe, ein klares Bild der Zuverlässigkeit der Kandidaten zu erstellen.

Finanzielle Konsequenzen bei Unzuverlässigkeit

Brisant ist die Regelung, dass ein Mitarbeiter als unzuverlässig enttarnt wird, wird der Fraktion Geld gestrichen, bis sie ihn entlassen hat. Dies dient als direkter finanzieller Anreiz, bei der Auswahl des Personals sorgfältig vorzugehen. Die Maßnahme zielt darauf ab, durch die finanziellen Nachteile die Zuverlässigkeit bei der Auswahl von Personal stärker zu berücksichtigen. Fraktionen, die sich nicht an diese Vorschriften halten, müssen mit erheblichen Einbußen rechnen. Dies soll ein wirksames Instrument sein, um die Integrität der parlamentarischen Arbeit zu wahren.

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Rechtliche Vorzeichen und Verfassungsgericht

Es gibt eine Extremisten-Klausel bereits seit 2025. Letzte Bewährungsprobe war ein Fall, bei dem ein AfD-Mitarbeiter sich äußern sollte, ob er in den vergangenen fünf Jahren extremistische Bestrebungen unterstützt hat. Die AfD klagte und scheiterte vor dem Verfassungsgerichtshof. Dieses Urteil festigt die rechtliche Grundlage für ähnliche Kontrollen in anderen Kontexten. Die Entscheidung des Gerichts zeigt, dass solche Eingriffe in die Personalentscheidungen von Abgeordneten unter bestimmten Voraussetzungen verfassungskonform sind. Dies gibt Stefan Evers und seinen Koalitionspartnern rechtliche Sicherheit für ihre geplante Initiative.

Politische Strategie und Koalitionsgespräche

Stefan Evers positioniert sich als wichtiger Akteur in dieser Debatte. Sein Vorschlag kommt zum richtigen Zeitpunkt, direkt nach der Berlin-Wahl. Das erste offizielle Treffen nach der Wahl bietet die ideale Plattform, um diese Themen auf die Agenda zu setzen. Durch die Einbindung von Grünen und SPD soll eine breite politische Mehrheit für die Änderungen geschaffen werden. Dies ist notwendig, um eine Gesetzesänderung durchzusetzen, die tief in die Struktur der Parlamentsarbeit eingreift. Die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg unterstreicht die Dringlichkeit des Anliegens für die Sicherheit des demokratischen Systems.