Der Fußball-Weltmeister von 1990 führt seit Anfang des Jahres die Rumpelkiste in Berlin-Charlottenburg. Er will das Lokal retten und dem Kneipensterben entgegentreten.

Seit Anfang des Jahres führt der 60-jährige Stefan Hässler die Kneipe Rumpelkiste in Berlin-Charlottenburg. Der ehemalige Nationalspieler übernimmt das Lokal an der Zillestraße 22, um das Stammlokal zu retten. Er setzt damit dem Kneipensterben in der Hauptstadt etwas entgegen. Fans des Fußball-Weltmeisters von 1990 stehen Schlange, um ihn persönlich zu treffen.

Motivation zur Übernahme des Lokals

Die Geschichte der Übernahme begann mit einem tragischen Ereignis im lokalen Vereinsleben. Der ursprüngliche Wirt starb, sodass die Kneipe für mehrere Monate schließen musste. Hässler ist gebürtiger Berliner und seit 2016 Stammgast in der Rumpelkiste. Er fühlte sich dort immer sehr wohl und gut aufgehoben. Die Fortsetzung des Lokals war für ihn eine Herzensangelegenheit.

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Er nimmt die Aufgabe auch im Namen des verstorbenen Wirts Matthias wahr. Dies verdeutlicht seine persönliche Verbundenheit zum Ort. Seine Erwartungen an die Zukunft des Geschäfts sind realistisch. Er beschreibt die Rumpelkiste als kleine und gemütliche Kneipe. Dennoch hofft er natürlich, dass sich das Lokal positiv entwickelt und etwas Gutes daraus wird.

Interessenkonflikt zwischen KSC und Hertha BSC

Zur Eröffnungsfeier am Samstag steht ein großes sportliches Highlight auf dem Programm. Hertha BSC trifft auf den Karlsruher SC. Diese Begegnung hat für Hässler eine besondere persönliche Note. Der Mittelfeldspieler spielte lange Jahre erfolgreich für den Karlsruher Verein. Er äußert sportlich neutral, dass die bessere Mannschaft gewinnen soll.

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Emotional sieht die Lage jedoch anders aus. Für welche Mannschaft schlägt sein Herz heute? Es ist schwer zu entscheiden, da die Gefühle gemischt sind. Er blickt auf vier tolle Jahre beim KSC zurück. Als Berliner verfolgt er Hertha BSC jedoch mit großer Freude. Er lobt die aktuelle Leistung der Hertha und isthappy über den guten Weg des Vereins.

Fanreaktionen und Ankunft in Berlin

Die Unterstützung der Fans ist enorm und zeigt die Bedeutung von Stefan Hässler. Zwei Freunde, Denis und Peter, sind extra aus Karlsruhe angereist. Sie saßen im Zug und hörten zufällig, dass der ehemalige Weltstar die Kneipe übernimmt. Sie wollen den Besuch im Olympiastadion nicht verpassen. Denis und Peter planen, ihr Bier so schnell wie möglich zu trinken, um zum Spiel zu kommen.

Auch Jochen und Marc-Yaron kommen aus Baden-Württemberg nach Berlin. Sie betrachten Hässler als das Idol ihrer Jugend. Marc-Yaron erinnert sich an die technischen Freistöße, die der Star in den Winkel zimmerte. Diese Bewunderung ist bis heute ungebrochen. Die Fans nutzen die Zeit vor dem Spiel, um in der Rumpelkiste vorzusprechen.

Neue Rolle hinter der Bar

Die Transformation von der Sportarena in die Gastronomie ist vollständig. Der begnadete Rechtsfuß steht nicht mehr auf dem Fußballfeld. Er befindet sich nun hinter dem Tresen an der Rumpelkiste. Dort bedient er die Gäste am Zapfhahn. Der Wechsel von der Leinwand zur Bar markiert einen neuen Lebensabschnitt.

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In der Kneipe kann das wichtige Spiel gegen Karlsruhe auf der Leinwand verfolgt werden. Dies verbindet die sportliche Leidenschaft mit dem neuen Beruf. Stefan Hässler verkörpert nun beide Welten. Seine Freude über die Übernahme ist deutlich sichtbar. Er entspannt sich im Alltag des Kneipenbetriebs.