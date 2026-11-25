Einblicke in die Finanzen von Stefan Kraft: Welchen Betrag Skispringer für Weltcupsiege erhalten, wie das Militärgehalt startete und warum Olympia 2030 das große Ziel bleibt.

Der österreichische Skispringer Stefan Kraft zählt zu den erfolgreichsten Athleten seiner Disziplin und verfügt über eine beeindruckende Palmarès. Er ist mehrfacher Gesamtweltcup-Sieger in den Jahren 2017, 2020 und 2024. Zudem triumphierte er bei der Vierschanzentournee im Jahr 2015. Seine internationalen Titel umfassen Weltmeisterschaften in 2017, 2021 und 2024 sowie den Olympiasieg bei den Spielen 2022 in Peking. Kraft war zudem Weltrekordler, nachdem er 2017 einen Sprung über 253,5 Meter landete, ehe Domen Prevc diesen Rekordeintrag 2025 mit 254,5 Metern ablöste. Diese Leistungen bilden die Grundlage für den finanziellen Erfolg des Sportlers.

Finanzielle Rahmenbedingungen im Spitzensport

Die konkreten Einnahmen im Skispringen sind für Außenstehende oft kaum vorstellbar. Für einen einzelnen Sieg im Weltcup erhält Stefan Kraft laut eigenen Angaben 15.000 Euro. Der Gewinn der Gesamtwertung bei der Vierschanzentournee bringt dementsprechend 100.000 Euro ein. Solche hohen Prämien sind jedoch nur absoluten Ausnahmeathleten vorbehalten. Kraft betont in einem Podcast-Interview, dass diese Triumphe eine Seltenheit im Sport darstellen und nicht für jeden Springer erreichbar sind.

Also read Gen-Z-Debatte bei „Die 100“: „Work-Life-Balance, 20 Stunden Teilzeit bei vollem Verdienst“

Wirtschaftlicher Hintergrund und frühe Jahre

Kraft hat einen langen Weg vom bescheidenen Anfang bis zur finanziellen Unabhängigkeit zurückgelegt. Seit dem Jahr 2013 gehört er konstant zu den Top 10 des Gesamtweltcups. Aufgrund dieser langen und stabilen Erfolgsserie muss er sich heute keine Sorgen mehr um Geld machen. Er erwartet, nach seinem Karriereende nicht mehr arbeiten zu gehen zu müssen. In seiner aktiven Zeit als Mitglied des Bundesheers war sein einziges Fix-Einkommen jedoch lediglich 1400 Euro. Dieser niedrige Ausgangspunkt unterstreicht den enormen wirtschaftlichen Aufschwung, den seine sportliche Laufbahn mit sich brachte.

Advertisement

Ausgaben und private Lebensführung

Trotz seiner beachtlichen Einnahmen gibt Kraft an, auf sein Geld zu achten und bodenständig zu bleiben. Ein anschauliches Beispiel für seine Ausgaben im privaten Umfeld ist eine Reise nach Oslo. Unmittelbar nach seinem zweiten Gesamtweltcup-Sieg im Jahr 2020 veranstaltete Kraft mit seinem Team eine Party während eines Flug-Zwischenstops. Das Hotelzimmer wurde storniert, und die Gruppe verbrachte die Nacht in der Hotelbar. Da Norwegen für hohe Preise bekannt ist, beliefen sich die Kosten für Getränke auf über 1000 Euro. Kraft schätzt, dass in dieser Zeit etwa 60 Gin-Tonic getrunken wurden.

Zukunft und sportliche Ziele bis 2030

Die Frage nach einem möglichen Karriereende ist für Stefan Kraft aktuell noch nicht beantwortet. Er hält daran fest, den Sport solange auszuüben, wie er ihn gerne tut. Für ihn ist das Skispringen das Schönste im Leben. Sein großes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2030. Er hofft, dass körperliche Verfassung, geistige Fitness, Spaß an der Sache und die Unterstützung seiner Familie in den kommenden Jahren mitspielen werden, um diese ambitionierte Marke zu erreichen.