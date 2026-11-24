Handball-Legende Stefan Kretzsche sieht den europäischen Vereinshandball im Niedergang. Er warnt vor dem Ausverkauf von Top-Klubs wie Kielce und Veszprem und prognostiziert eine totale Konzentration auf die deutsche Bundesliga.

Stefan Kretzsche, der 53-jährige Handball-Legende mit 218 Länderspielen für die Nationalmannschaft, äußert in der aktuellen Podcast-Folge des Formats "Kretzsche & Schmiso" eine alarmierende Warnung bezüglich der Zukunft des internationalen Sports. Der Ex-Nationalspieler kritisiert scharf den zunehmend fragilen Zustand des europäischen und globalen Handballs, der sich laut seiner Analyse in einer tiefgreifenden strukturellen Krise befindet. Kretzsche bezweifelt zunehmend die Nachhaltigkeit der aktuellen Entwicklungen und macht sich Sorgen um die langfristige Perspektive des europäischen Vereinswettbewerbs.

Konkrete finanzielle Engpässe bei Top-Klubs

Die aktuelle Situation zeigt, dass groß angelegte Handball-Projekte in Europa immer häufiger ins Wanken geraten. Ein prominentes Beispiel ist der polnische Spitzenklub Industria Kielce, der als Champions-League-Sieger des Jahres 2016 gilt. Kretzsche berichtet aus den Reihen des Podcasts, dass der Verein angeblich kurz vor dem Konkurs steht und sich in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befindet. Sollte sich diese Meldung bestätigen, droht dem Verein ein massiver Ausverkauf seiner Sternspieler, was die sportliche Substanz des Teams zerstören würde. Dieser Fall ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Trends, der die Stabilität der Liga infrage stellt.

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Weitere bekannte Großklubs stehen ebenfalls unter Druck. In Ungarn könnten die Handball-Riesen Veszprem und Szeged unter einem Wegfall von Steuererleichterungen im Spitzensport leiden. Kretzsche nennt zudem weitere bedrohte Standorte in ganz Europa, darunter Skopje in Nordmazedonien, Kolstad in Norwegen und Partizan Belgrad in Serbien. Diese Entwicklungen im europäischen Handball bezeichnet er als absolut fatal für die Disziplin, da sie die Grundlage für internationale Wettkämpfe und den Sport als Ganzes aushöhlen.

Parallele Blüte der Handball-Bundesliga

Während der Kontinentalverband mit wirtschaftlichen Schieflagen kämpft, boomt die Handball-Bundesliga vor dem Hintergrund der bevorstehenden Heim-WM 2027. Die Liga lockt die größten Stars der Szene an und fungiert aktuell als einziger stabilen Anker im europäischen Vereinshandball. Stefan Kretzsche prognostiziert drastisch, dass es irgendwann so kommen wird, dass sich der Hochleistungshandball fast ausschließlich auf Deutschland konzentrieren wird. Zwar bleiben Dänemark und Frankreich als Standorte noch attraktiv, doch Kretzsche urteilt klar: Man habe kaum noch relevante Vereine in Europa außer denen der Bundesliga.

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Diese Konzentration hat direkte Auswirkungen auf die Akteure. Alle relevanten Stars werden in die Bundesliga kommen, da es nach Kretzsches Einschätzung der einzige Ort ist, an dem sie noch gutes Geld verdienen und den geforderten Wettkampf auf hohem Niveau vorfinden. Diese Entwicklung ist für die deutsche Liga wirtschaftlich zwar vorteilhaft, wird von Kretzsche jedoch aus sportpolitischer Sicht kritisch betrachtet. Die Dominanz des deutschen Verbandes verdrängt zunehmend die Konkurrenz aus anderen europäischen Ländern.

Kritik an der einseitigen Ausrichtung

Für den 53-Jährigen ist diese Entwicklung trotz der sportlichen Qualität eine Katastrophe für den Sport als Ganzes. Er freut sich nicht über die einseitige Konsolidierung der Talente und Reichtümer in Deutschland. Kretzsche kritisiert, dass sich die Struktur des Handballs langfristig negativ verändern wird, wenn andere Nationen den Anschluss verlieren. Die Attraktivität des europäischen Wettbewerbs leidet darunter, da die Vielfalt der starken Teams schwindet und sich das Geschehen auf einen einzigen Standort verlagert.

Kretzsche plädiert daher für eine Umkehr der aktuellen Tendenz. Er wünscht sich mehr Großevents und wichtige Turniere im Ausland, um die Balance im europäischen Handball wiederherzustellen. Solange alle relevanten Turniere derzeit in Deutschland stattfinden, wird sich an dieser Schieflage nichts ändern. Der Appell des 218-fachen Nationalspielers geht an die Verantwortlichen, gegenzusteuern und die Struktur des europäischen Handballs breiter aufzustellen, um den Niedergang anderer Top-Ligen zu stoppen und die globale Tragfähigkeit der Sportart zu sichern.