Stefan Kretzschmar analysiert Bundesliga-Saison: Magdeburg als Maßstab, Gidsel prägt Zeitalter, eigene Erfahrungen mit Füchsen-Turbulenzen

TV-Experte Stefan Kretzschmar zieht Bilanz zur Handball-Bundesliga-Saison. Er schwärmt vom SC Magdeburg und Mathias Gidsel, kritisiert den Absturz von Leipzig und kommentiert die Ereignisse bei den FüchsenBerlin sowie die Verpflichtung von Jaron Siewert in Melsungen.

In seiner Analyse der abgelaufenen Handball - Bundesliga -Saison hebt TV-Experte und ehemaliger Nationalspieler Stefan Kretzschmar vor allem die herausragende Konstanz des SC Magdeburg hervor. Der amtierende Meister sicherte sich den Titel mit nur einer Niederlage bereits drei Spieltage vor Saisonende, was für Kretzschmar eine "wahnsinnig tolle Leistung" darstellt.

Er bezeichnet das Team als "das Maß aller Dinge" in dieser Dekade und ist überzeugt, dass es auch künftig dominant bleiben wird. Besonders ins Auge stach für ihn individuell Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin. Der dänische Spielmacher beeindruckte mit statistischen Werten wie 317 Feldtoren und durchschnittlich 9,8 Treffern pro Spiel. Kretzschmar urteilt: "Ich habe noch nie so einen Spieler gesehen wie ihn" und prophezeit, dass Gidsel "ein ganzes Zeitalter prägen" wird.

Neben Gidsel lobt Kretzschmar auch die Entwicklung junger Talente wie Elias Newel, Rasmus Ankermann und Sören Steinhaus sowie die konstant starken Leistungen gestandener Profis wie Gisli Kristjansson, Felix Claar, Magnus Saugstrup und Omar Ingi Magnusson beim SC Magdeburg. Bei den Berlinern hebt er neben Gidsel auch Lasse Andersson und Dejan Milosavljev hervor, während bei den Rhein-Neckar Löwen Jannik Kohlbacher und Haukur Thrastarson überzeugten. Simon Pytlick von Flensburg wird ebenfalls in diesem positivgezeichneten Kreis genannt.

Auf der anderen Seite zeigt sich Kretzschmar enttäuscht vom Absturz des SC DHfK Leipzig, der trotz guter Voraussetzungen weit hinter den Erwartungen blieb. Die Abwärtsspirale beschreibt er als psychologisches Phänomen, das schwer zu durchbrechen sei. Auch Hannover, Erlangen und der THW Kiel hätten "weit unter ihren Ansprüchen" gespielt. Positiv überrascht zeigte er sich dagegen von der MT Melsungen, die mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte (DHB-Pokal) einen historischen Erfolg feierte.

Auch die VfL Gummersbach und der TBV Lemgo hätten "fantastisch" gearbeitet. Darüber hinaus schwärmt Kretzschmar von der anhaltenden Begeisterung im deutschen Handball, die sich in vollen Hallen niederschlägt. Für ihn bleibt die Bundesliga zu Recht "die beste Liga der Welt". Bezüglich seiner eigenen turbulenten Zeit bei den Füchsen Berlin, die mit der Entlassung von Trainer Bob Hanning und Sportchef Jaron Siewert im September einherging, nimmt Kretzschmar eine differenzierte Perspektive ein.

Sportlich bewertet er die Saison der Berliner trotz aller Begleitumstände als erfolgreich (Pokalsieg und erneutes Champions-League-Finale). Ob die personellen Veränderungen sportliche Auswirkungen hatten, hält er für nicht seriös bewertbar. Gleichzeitig kann er den Zeitpunkt der Entlassungen nicht nachvollziehen, da zu diesem Zeitpunkt keine sportliche Talfahrt erkennbar war. Er hat seine persönlichen Schlüsse daraus gezogen, akzeptiert die Entscheidungen der Verantwortlichen, bleibt aber bei seiner kritischen Einschätzung.

Mit Blick nach vorn äußert Kretzschmar große Freude darüber, dass Jaron Siewert ab 2027 Trainer der MT Melsungen wird. Er habe einen engen Austausch mit Siewert gepflegt und ist überzeugt, dass dieser "absolut bereit für diese Aufgabe" sei. Die frühe Einbindung Siewerts als eine Art Berater während der laufenden Saison bewertet er als positiv und prophezeit, dass Melsungen "Jaron Siewert guttun" wird und die Zusammenarbeit gut passen wird





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