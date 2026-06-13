Stefan Kretzschmar gründet Agentur 'DREISIEBENMEDIA' und verpflichtet Handball-Nationalspieler Justus Fischer

Stefan Kretzschmar, ein bekannter Sport-Ikone, hat eine neue Agentur namens 'DREISIEBENMEDIA' gegründet. Die Agentur kann Handball-Nationalspieler Justus Fischer als ersten namhaften Vertragspartner begrüßen. Fischer ist ein Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf und hat bereits bei der Agentur unterschrieben.

Mit ihrer neu gegründeten Agentur ' DREISIEBENMEDIA ' haben Jari Brüggmann, Lennart Wilken-Johannes und Sport -Ikone Stefan Kretzschmar den ersten Pflock eingerammt. Kretzschmar ist der Agentur-Patron, sein Name ist der Magnet.

Der Magnet und seine Anziehungskraft haben jetzt erstmals gewirkt. Die Agentur kann Handball-Nationalspieler Justus Fischer als ersten namhaften Vertragspartner begrüßen. Der Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf hat bereits bei der Agentur unterschrieben. Kretzschmar zu BILD: 'Justus ist ein Juwel - zunächst einmal sportlich, aber eben auch medial.

Er bringt Charisma, Ausstrahlung und Energie mit, die dem Handball und damit auch dem Sport insgesamt zugutekommen. Zudem besitzt er das Potenzial, den Handball weit über die sportlichen Leistungen hinaus zu repräsentieren. Ich freue mich sehr, dass wir Justus auf seinem Weg begleiten und unterstützen dürfen.

' Die Agentur hat sich vier wichtige Säulen ins Programm geschrieben. Konzeption, Produktion, Social Media und Vermarktung. Das Firmen-Motto lautet: 'Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, produzieren Content und begleiten Marken, Athlet*innen sowie Organisationen in ihrer gesamten Aktivierung - von der Idee bis zur nachhaltigen Vermarktung.

' Fischer ist nun der Erste, der von der Idee überzeugt wurde. Der Kreisläufer steht noch bis 30. Juni 2027 bei der TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag, ab 1. Juli 2027 hat er beim krisengeschüttelten THW Kiel unterschrieben.

Auf Sicht soll Fischer in der Nationalmannschaft in die großen Fußstapfen von Johannes Golla treten, wenn sich dessen Länderspielkarriere dem Ende entgegen neigt. Fischer dürfte nur der Anfang gewesen sein, weitere Spitzen-Athleten stehen ebenfalls vor der Unterschrift bei der Agentur von Kretzschmar, Brüggmann und Wilken-Johannes





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