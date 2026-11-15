Stefan Kretzschmar: Handball-WM als Chance für mehr Aufmerksamkeit

Stefan Kretzschmar nutzt die Handball-WM 2025, um langfristige Erfolge zu sichern und die Bundesliga als zweitstärkste Sportart in Deutschland zu etablieren.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Stefan Kretzschmar bewertet die kommende Heim-Weltmeisterschaft im Handball als entscheidenden Katalysator für die langfristige Entwicklung des Sports in Deutschland. Im Rahmen eines Powwow-Festivals in Düsseldorf betonte der 53-Jährige, dass die bevorstehende Veranstaltung unvermeidlich eine massive Euphorie in der Bevölkerung auslösen wird, die jedoch strategisch genutzt werden muss, um den Handball dauerhaft als Nummer zwei hinter dem Fußball zu positionieren.

Strategische Positionierung nach dem Turnier

Kretzschmar warnt davor, dass die Begeisterung nur auf den Januar beschränkt bleiben darf. Er fordert eine klare Kommunikation, um sicherzustellen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit auch über das Turnier hinaus anhält und der Sport eine stabile Marktpositionierung gewinnt, die über die kurze Phase der medialen Dominanz hinausgeht.

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Die zentrale Hoffnung liegt darauf, dass die hohen Zuschauerzahlen und das mediale Interesse direkt in eine nachhaltige Steigerung der Beliebtheit und der strukturellen Bedeutung der Disziplin im deutschen Sportbetrieb übersetzt werden können, um langfristig gleiche Wettbewerbsbedingungen im öffentlichen Bewusstsein zu schaffen.

Modernisierung der Handball-Bundesliga

Der frühere Profi hebt die Handball-Bundesliga (HBL) als die sportlich eindeutig stärkste Liga der Welt hervor und vergleicht sie mit der NBA. Er fordert jedoch umfassende Arbeiten am Produkt und am Event, um das enorme Potenzial der Liga voll auszuschöpfen und die Marke international und national weiter zu schärfen.

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Zu den erforderlichen Modernisierungsschritten zählt Kretzschmar auch technologische Innovationen wie den bereits beim Final Four des DHB-Pokals eingesetzten LED-Boden. Diese Verbesserungen sollen als Riesenschritt für die Attraktivität des Spiels gewertet werden, um das Erlebnis für die Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen signifikant zu steigern.

Es gilt nun, diese vielen vorhandenen Möglichkeiten der Modernisierung konsequent zu nutzen, um die Liga wettbewerbsfähig zu halten und das Interesse der Fans nachhaltig zu binden, wobei technische Upgrades als wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Event-Strategie betrachtet werden.

Zeitplan und Erwartungen für die DHB-Nationalmannschaft

Das Heimturnier, an dem die Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Alfred Gislason teilnimmt, beginnt offiziell am 13. Januar mit einem Eröffnungsspiel gegen Tunesien in München. Dies markiert den startpunkt für die hohe Erwartungshaltung, die in das Team und das Turnier gesetzt wird.

Der sportliche Wettbewerb läuft bis zum Finale am 31. Januar in Köln, wo der Weltmeister gekürt wird. Die Termine sind fest etabliert, und die Organisation rund um das Event steht unter dem Druck, die versprochene Euphorie durch ein hochwertiges Sportevent zu rechtfertigen und die Erwartungen der Fans zu übertreffen.