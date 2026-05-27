Stefan Kretzschmar im Podcast: Warum Bennet Wiegert das Rückgrat des SC Magdeburg ist und welche Risiken beim Trainerwechsel drohen

Im Kretzsche & Schmiso Podcast spricht der frühere Handballstar über die anstehende Meisterschaftsserie des SC Magdeburg, lobt Trainer Bennet Wiegert als ultimativen Anführer und warnt vor den Folgen eines möglichen Ausstiegs des Trainers.

Stefan Kretzschmar , besser bekannt unter dem Spitznamen Kretzsche, erschien in der neuesten Folge des Handball -Podcasts Kretzsche & Schmiso und diskutierte das zentrale Thema der kommenden Spielzeit des SC Magdeburg: die Fortsetzung der beeindruckenden Meisterserie.

Der 53 Jahre alte ehemalige Nationalspieler betonte, dass die Erfolge der letzten Jahre - die deutschen Titel 2022 und 2024 sowie die anstehende Chance auf den dritten Meister in Folge im Jahr 2026 - ein Novum im europäischen Handball darstellen. Er verwies darauf, dass das Team bereits im Final Four der Champions League regelmäßig vertreten ist und damit eine Art Maschinen­truppe bildet, die kaum noch zu bremsen ist.

Für Kretzschmar bedeutet die Dominanz des SC Magdeburg nicht nur sportliche Höchstleistung, sondern auch einen enormen psychologischen Druck, der die Mannschaft vor jeder Begegnung begleitet. Im Gespräch mit Moderator Florian Schmidt‑Sommerfeld, der das Projekt leitet, schilderte Kretzschmar ein konkretes Bild von der aktuell gelebten Siegermentalität. Er erinnerte an eine legendäre Partynacht, die nur drei Tage nach einem entscheidenden Sieg über die Rhein‑Neckar Löwen stattfand.

Laut Kretzschmar hat das Team danach nicht nur die Feierlichkeiten ausklingen lassen, sondern ist sofort wieder in den Trainingsalltag zurückgekehrt, um die Vorbereitung für die nächste Saison zu intensivieren. Diese Haltung, bei der Erfolge nicht als Endpunkt, sondern als Sprungbrett für künftige Ziele gesehen werden, spiegelt die Grundphilosophie des Clubs wider.

Der ehemalige Nationalspieler hebt zudem hervor, dass der entscheidende Wendepunkt für das aktuelle Team bereits im Hinspiel gegen den Berliner Hauptstadt‑Club im September 2025 lag, als Magdeburg das Spiel mit 39 zu 32 für sich entschied und damit den Grundstein für die kommenden Titel legte. Ein zentrales Element der Diskussion war die Person des Trainers Bennet Wiegert, den Kretzschmar als den ultimativen Anführer bezeichnete.

Nach seiner Einschätzung ist Wiegert nicht nur für die sportliche Zusammenstellung des Kaders verantwortlich, sondern vor allem für die mentale Prägung des gesamten Vereins. Der Trainer habe die Fähigkeit, das Team zu Höchstleistungen zu motivieren und dabei eine Atmosphäre zu schaffen, die ihresgleichen in der Bundesliga sucht. Kretzschmar beschreibt Wiegert als Mensch von außergewöhnlicher Qualität, dessen Führungsstil das Rückgrat des Erfolgs bildet. Gleichzeitig warnt er jedoch eindringlich vor den Risiken, die mit einer möglichen Abwesenheit des Trainers einhergehen.

Sollte Bennet Wiegert die Mannschaft verlassen, würde das für den SC Magdeburg zu einer enormen Lücke führen, die nur schwer zu schließen sei. Kretzschmar spricht von einer Herkulesaufgabe, die darauf wartet, bewältigt zu werden, wenn die Ära Wiegert endet. Er schließt mit dem Appell, die aktuelle Führungsstruktur zu stärken und gleichzeitig Nachfolge­konzepte zu entwickeln, um das Risiko für die Zukunft zu minimieren.

Die Folge des Podcasts liefert damit nicht nur Einblicke in die aktuelle Saison, sondern gibt auch klare Signale für die langfristige strategische Ausrichtung des SC Magdeburg ab





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