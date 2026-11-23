Handball-Legende Stefan Kretzschmar präsentiert mit Daniel Duhr das neue Buch Harzblut. Es analysiert detailliert die psychologische und physische Rolle von Torhütern im Profisport.

Die deutsche Handball -Ikone Stefan Kretzschmar hat gemeinsam mit seinem Koautor Daniel Duhr das dritte Lesewerk seiner Serie veröffentlicht. Das Buch trägt den Titel Harzblut und umfasst insgesamt 273 Seiten. Es widmet sich explizit der einzigartigen Natur des Handball s und beschreibt alle Aspekte, die diesen Sport so besonders machen. Die Vermarktung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Sportjournalismus-Medium SPORTBILD, das Auszüge aus dem neuen Werk veröffentlicht.

Die besondere Rolle des Torwarts im Spiel

Im ersten Teil des Manifests liegt der Fokus auf der exponierten Position des Torwarts, einer Rolle, die Kretzschmar selbst nie ausgeübt hat. Er beschreibt den Torwartkasten als einen Ort, an dem Freiwürfe und Sechs-Meter-Würfe ohne direkten Gegnerkontakt und unter scheinbar perfektem Winkel ausgeführt werden. Das Timing sollte sauber sein, der Absprung kontrolliert und die Position stabil. In der Theorie wirkt diese Position wie ein Ort der Kontrolle und Sicherheit, fernab des direkten physischen Konflikts, der das Feldspiel charakterisiert.

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Die Realität im Profihandball sieht jedoch oft anders aus, da der Ball nicht immer im Tor, sondern häufiger im Gesicht des Torwarts landet. Kretzschmar skizziert eine typische Sequence nach einem Treffer: Erst folgt eine kurze Stille, in der die tribüne regungslos verharrt. Anschließend reagiert der Werfer auf sein eigenes Handeln, der Torwart steht auf und schüttelt sich. Dann erfolgt eine kurze Konfrontation, bei der der Torwart dem Schützen oft warme, nicht jugendfreie Worte entgegnets und diesen gegebenenfalls noch rempelt, bevor er sich zurück auf seine Position konzentriert.

Psychologie und physische Belastung der Keeper

Torhüter gelten als die letzte Instanz der Abwehr, wenn alle anderen Defensive-Maßnahmen scheitern. Sie fungieren als Rettungsanker, der aus sicheren Gegentoren plötzlich eigene Tempo-Gegenstöße machen kann. Die Position ist geprägt von extremer Dualität, bei der Erfolg und Misserfolg eng beieinander liegen. Eine einzige Parade kann den Torwart zum Helden stilisieren, während ein Fehler bei einem einfachen Wurf Sekunden später für massive Kritik auf der Bank und in der Tribüne sorgt.

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Kretzschmar beschreibt die psychische Verfassung der Keeper als leicht selbstzerstörerisch, aber zugleich als Quelle ihrer Stärke. Es gibt kaum eine vernünftige Erklärung dafür, warum Menschen sich freiwillig Bällen mit über hundert Kilometern pro Stunde ins Gesicht oder auf die Rippen stellen. Diese Haltung führt dazu, dass Torhüter Situationen anders bewerten und wahrnehmen als Feldspieler. Sie stehen immer allein da, was die mentale Belastung deutlich erhöht.

Erfahrungen mit Kontrahenten und statistischer Ehrlichkeit

Der Autor führt persönliche Anekdoten an, um die Brutalität der Position zu untermauern. Er erwähnt den Torwart Arpad Sterbik, der über außergewöhnliche Qualitäten verfügte und Kretzschmar in einem Champions-League-Hinspiel in Veszprém in der ersten Halbzeit komplett dominierte. In diesen ersten dreißig Minuten blieb der Torwart des Gegners unüberwindbar, was dazu führte, dass Kretzschmar später auf die Mitteposition wechselte.

Im Rückspiel in der Bördelandhalle glückte ihm dann schließlich der Erfolg, als er das Spiel mit einem Dreher am langen Bein zum 1:0 für Magdeburg eröffnete. Dies illustriert die statistische Ehrlichkeit der Torwartposition, bei der zwanzig Minuten starken Haltens in den letzten Spielminuten durch Fehler zunichte gemacht werden können. Die permanente Aufmerksamkeit im Fokus bleibt ein ständiger Begleiter dieser einzigartigen Sportart.