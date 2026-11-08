Stefan Kretzschmar: Sohn Elvis verletzt sich bei Sieg der Youngsters

Handball-Legende Stefan Kretzschmar erlebt stressigen Abend: Sohn Elvis bricht Daumen beim Sieg der SCM Youngsters. Details zur Verletzung und zum Spielverlauf.

Die Handball -Legende Stefan Kretzschmar (53) erlebte am vergangenen Wochenende eine Mischung aus sportlichem Erfolg und persönlicher Sorge für seinen Sohn Elvis (18). Der Vater-Sohn-Abend, der ursprünglich als reine Unterstützungsfunktion für das Spiel der SC Magdeburg Youngsters gedacht war, endete unverhofft in der Notaufnahme der Uniklinik Magdeburg. Die Familie postete später ein Bild der bandagierten Hand und bestätigte damit den Unfallhergang.

Der Vorfall im Detail: Riss oder Bruch

Elvis Kretzschmar erlitt während des Ligaspiels der 3. Liga Nordost eine Verletzung am Daumen seiner rechten Wurfhand. Die Youngsters trafen dabei auf den Stralsunder HV und gewannen deutlich mit 38:28 (Halbzeitstand 19:14). Elvis trug mit zwei Toren zum Sieg bei, bevor der Vorfall eintrat. Das Instagram-Posting der Familie mit der Überschrift "Glück im Unglück" zeigt eine Röntgenaufnahme, die keine Knochenbrüche erkennen lässt. Die Diagnose bestätigt, dass der Daumen zwar dick eingegipst oder bandagiert wurde, aber strukturell intakt geblieben ist.

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Spielverlauf: Youngsters meistern Druck

Trotz des Schocks für das familiäre Umfeld blieb der sportliche Fokus der Mannschaft erhalten. Der SC Magdeburg U19 gewann damit seinen siebten Heimsieg in Folge. Trainer Christoph Theuerkauf (42), der als Ex-Teamkollege von Stefan Kretzschmar bekannt ist, betonte nach Abpfiff die mentale Stärke der jungen Spieler. In der Anfangsphase konnte der Stralsunder HV die Gastgeber zunächst im Zaum halten und verhinderte eine frühe Entscheidung. Erst zur Pause sicherten sich die Magdeburger mit sechs Punkten Vorsprung die Kontrolle über das Spiel.

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Ausblick: Nächste Spiele und berufliche Projekte

Die Zukunft von Elvis Kretzschmar auf dem Feld hängt nun vom weiteren Heilungsverlauf ab. Ein möglicher Einsatz beim nächsten Heimspiel der Youngsters gegen den TSV Altenholz am 14. November bleibt ungewiss. Parallel dazu bleibt auch Stefan Kretzschmar beruflich sehr aktiv. Der Unternehmer, TV-Experte und Buchautor ist mit der Fertigstellung neuer Projekte beschäftigt. Am 26. November erscheint sein neues Buch mit dem Titel "Harzblut - Ein Handball-Manifest", das bereits jetzt große Aufmerksamkeit in der Sportszene erhält.