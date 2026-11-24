Handball-Legende Stefan Kretzschmar und Co-Autor Daniel Duhr stellen ihr neues Buch HARZBLUT vor. Es behandelt Haltung als Kernwert des Sports.

Die Handball-Legende Stefan Kretzschmar und sein Co-Autor Daniel Duhr haben das dritte gemeinsame Werk auf den Markt gebracht. Das Buch mit dem Titel HARZBLUT Das Handball-Manifest umfasst exakt 273 Seiten und widmet sich den tiefen Werten des Sports. Am 26. November startet der offizielle Vertrieb des Werkes im Handel. SPORTBILD veröffentlicht bereits in den kommenden Tagen Auszüge aus der Publikation, um die Thesen vorab bekannt zu machen.

Kernbotschaft Haltung im Handball

Der zentrale Fokus des zweiten Teils der Exklusivreihung liegt auf der Eigenschaft Haltung. Stefan Kretzschmar argumentiert, dass Handball weit mehr ist als ein bloßes Spiel mit Tempo und Taktik. Er beschreibt den Sport als eine Lebenseinstellung, die über die sportlichen Aspekte hinausgeht. Für den 53-Jährigen ist Haltung dasjenige Element, das bleibt, wenn der Lärm verstummt und die Karriere beendet ist. Sie bestimmt, wie ein Mensch auftritt, wenn niemand mehr nach Torquoten fragt.

Also read Stefan Effenberg überrascht im Doppelpass mit neuem Look

Charakterbildung durch den Sport

Das Manifest erläutert, dass der Sport nicht automatisch Charakter formt, sondern die individuellen Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Stefan Kretzschmar listet entscheidende Fragen auf, die die wahre Identität eines Spielers offenbaren. Dabei geht es um Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und den Umgang mit Druck. Die Autoren betonen, dass Disziplin nicht der Feind der Freiheit ist und Nähe keine Schwäche darstellt. Diese Werte entstehen nur, wenn Mut, Angst und Verantwortung in eine gemeinsame Richtung weisen.

Lebenspraktische Werte und Konsequenzen

Langjährige Spieler tragen oft mehr als nur Spiel-Erinnerungen für den restlichen Lebensweg mit sich. Die im Buch beschriebenen Prinzipien finden Anwendung in beruflichen Konflikten, Freundschaften und Krisensituationen. Ein Handballer muss klarmachen, dass Klarheit oft wertvoller ist als theaterhaftes Verhalten. Respekt und Härte schließen sich laut Autor nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig in einer funktionierenden Gemeinschaft. Diese Haltung macht Spieler zu wichtigen Figuren, selbst wenn sie nicht die lautesten Akteure auf dem Parkett sind.

Advertisement

Verfügbarkeit des Buches HARZBLUT

Die Veröffentlichung der Exklusivartikel von SPORTBILD dient der Vorschau auf den kommerziellen Start am 26. November. Das Werk richtet sich an alle, die den Sport nicht nur passiv konsumieren, sondern aktiv leben. Daniel Duhr unterstützt Stefan Kretzschmar bei der Aufbereitung dieser philosophischen und sportlichen Einsichten. Das Ergebnis ist ein Manifest, das die Absurditäten, Schmerzen und Rituale des Handballs mit den menschlichen Grundwerten verknüpft.

Fazit zur Bedeutung des Manifests

Stefan Kretzschmar definiert Haltung als die schönste Antwort auf die Frage nach der tieferen Bedeutung des Handballs. Das Buch dokumentiert, was der Sport an einem Menschen sichtbar macht und welche Anforderungen er stellt. Es richtet sich an jene, die Verantwortung übernehmen und Mut zeigen, wenn es unbequem wird. Die Publikation fasst die Essenz zusammen, die Handball zu einer einzigartigen Lebensschule macht. Der 26. November markiert den Beginn der breiten Verfügbarkeit dieses Werkes für die Fangemeinde.