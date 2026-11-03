Stefan Kretzschmar zieht nach Mallorca: Handball-Experte kauft Immobilie

Stefan Kretzschmar hat sich im Norden Mallorcas eine Immobilie gekauft. Der Ex-Nationalspieler pendelt künftig zwischen Spanien und Deutschland und bleibt beruflich aktiv.

Der frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar ist mit seiner Auswanderung nach Mallorca einen Schritt weiter gegangen. Der 53-Jährige hat sich im Norden der spanischen Insel eine Immobilie gekauft, wie zuletzt zahlreiche Fotos auf seinem Instagram-Account zeigten. Der Ex-Nationalspieler und Unternehmer, der die Agentur Dreisiebenmedia führt, hat damit seinen Wohnsitz zumindest teilweise verlagert.

Auf den Aufnahmen ist Kretzschmar in der Sonne auf einer Terrasse zu sehen. Entdeckt wurden die Bilder unter anderem bei Ausgaben der Dyn-Handballtalks Kretzsche&Schmiso mit TV-Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Harzblut mit Pascal Hens, Michael 'Mimi' Kraus und Schmidt-Sommerfeld. Beide Formate laufen beim Streaming-Dienst Dyn, bei dem Kretzschmar als TV-Experte arbeitet.

Also read Stefan Evers fordert Zuverlässigkeitsprüfung für Parlamentarische Mitarbeiter in Berlin

Immobilie im Norden Mallorcas nahe Golf Canyamel

Stefan Kretzschmar hat eine Immobilie im Norden Mallorcas gekauft, die in der Nähe seines Lieblingsgolfplatzes Golf Canyamel liegt. Der Kauf markiert den Schritt des Handball-Experten, einen lang gehegten Wunsch umzusetzen.

Kretzschmar sagte gegenüber BILD, er habe sich mit der Immobilie einen Traum erfüllt. Die Lage nahe seines bevorzugten Golfplatzes spielt dabei eine erkennbare Rolle, auch wenn der Ex-Nationalspieler die Motive in dem Gespräch nicht weiter ausführte.

Advertisement

Die Auswanderung ist damit vor allem eine Frage des Wohnorts und des Alltags. Kretzschmar hält Mallorca als Rückzugsort für Ruhe und Sonne bereit, während sein beruflicher Schwerpunkt in Deutschland bleibt.

Pendelplan zwischen Spanien und Berlin

Stefan Kretzschmar plant, künftig jeweils zwei Wochen auf Mallorca und zwei Wochen in Deutschland zu verbringen. Diesen Rhythmus nannte er gegenüber BILD als aktuellen Plan.

In Deutschland lebt Kretzschmar mit seiner Lebensgefährtin Dorle idyllisch im Norden von Berlin an einem See. Dieser Wohnort bleibt nach den Angaben des Ex-Nationalspielers fester Bestandteil seines Lebens, auch wenn er künftig einen größeren Teil des Jahres in Spanien verbringt.

Der Plan zeigt, wie sich Arbeit und Privatleben in einer Zeit flexibler Arbeitsmodelle verbinden lassen. Kretzschmar verweist darauf, dass Arbeiten von überall aus in der digitalen Welt hervorragend möglich sei.

Advertisement

Berufliche Tätigkeit und neues Buch Harzblut

An den beruflichen Aktivitäten von Stefan Kretzschmar ändert die teilweise Auswanderung nach eigenen Angaben nichts. Er bleibt der Go-to-Guy im deutschen Handball, wie er selbst betont.

Kretzschmar ist seit Juni 2023 Mitglied der Hall of Fame der Europäischen Handballföderation und arbeitet als TV-Experte bei Dyn. Zudem ist er Unternehmer mit der Agentur Dreisiebenmedia und gilt als wichtiger Meinungsfaktor im Handball.

Ende November erscheint sein drittes Buch mit dem Titel Harzblut - das Handball-Manifest. Das Werk kann bereits vorbestellt werden, wodurch Leser schon jetzt einen Einblick in die Gedanken des Ex-Nationalspielers erhalten können.