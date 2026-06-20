Stefan Kretzschmar: Zwischen Handball und Familie

Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar beschäftigt sich nicht nur mit Handball. Die Pause ist für ihn vor allem Zeit für Vorfreude, Familie - und neue Projekte.

Während Fans auf den ersten Anwurf der neuen Saison warten, beschäftigt Stefan Kretzschmar vor allem eine Frage: Am 22. August ist schon wieder Supercup. Ich habe natürlich für die neue Saison eine gewisse Erwartungshaltung.

Beim SC Magdeburg habe ich keine Fragezeichen. Bei den Füchsen schon: Wie kompensieren die Berliner die Abgänge von Dejan Milosavljev und Lasse Andersson? Was machen die Flensburger oder wie reagiert der THW Kiel auf diese gebrauchte Saison, wie verändert Julian Köster beim THW das Spiel, wie wird er sich da einfügen? Und ich freue mich auf den Hype um die Heim-WM.

Da ist Kretzschmar zusammen mit den anderen Ex-Nationalspielern - Anja Althaus, Dominik Klein und Pascal Hens - ein prominenter Botschafter der WM 2027 in Deutschland. Stefan Kretzschmar, Ex-Nationalspieler und Handball-Legende, beschäftigt sich nicht nur mit Handball. Die Pause ist für ihn vor allem Zeit für Vorfreude, Familie - und neue Projekte. Der 53-jährige Kretzschmar zu SPORT BILD: Wir haben viel Arbeit mit unserer Agentur ,dreisiebenmedia' vor uns, um die neue Saison gut vorzubereiten.

Da stehen interessante Projekte an. Vielleicht mache ich einen Abstecher nach Kroatien zur Beachhandball-WM Ende Juni zu meiner Tochter Lucie-Marie. Und wenn mein Sohn Elvis für die U18-EM in Serbien nominiert wird, schaue ich im August auch dort vielleicht vorbei. Sonst habe ich keine großen Reisen geplant, ich bin auch gern mit meiner Frau zu Hause.

Einen Kurztrip gibt es allerdings. Wir werden uns in Budapest ein Formel-1-Rennen geben, das hatte ich schon immer mal vor. Stefan Kretzschmar und seine Familie, die sich gerne auf Mallorca beim Golfen trifft. Zwischen Beach und Boxengasse: So verbringt Legende Kretzschmar den Sommer. Handball-Pause? Die gibt es bei Stefan Kretzschmar nicht wirklich





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