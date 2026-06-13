Stefan Kretzschmars neue Agentur DREISIEBENMEDIA gewinnt Nationalspieler Justus Fischer

Die neue Sportmarketing-Agentur DREISIEBENMEDIA startet erfolgreich mit der Verpflichtung des Handball-Talents Justus Fischer und setzt auf ganzheitliche Markenstrategien.

In der dynamischen Welt des modernen Sport s ist die Sichtbarkeit eines Athleten oft ebenso entscheidend wie seine physische Leistung auf dem Spielfeld. Vor diesem Hintergrund haben Jari Brüggmann, Lennart Wilken-Johannes und die deutsche Handball -Ikone Stefan Kretzschmar die Agentur DREISIEBENMEDIA ins Leben gerufen.

Das Ziel dieser neuen Unternehmung ist es, die Vermarktung und mediale Präsenz von Sportlern auf ein neues Niveau zu heben. Stefan Kretzschmar fungiert dabei als das prominente Gesicht und der strategische Patron der Agentur. Seine enorme Anziehungskraft und sein tiefgreifendes Verständnis für die Mechanismen des Profisports machen ihn zum idealen Magneten für junge Talente und etablierte Stars gleichermaßen.

Die Agentur setzt sich zum Ziel, nicht nur die sportliche Karriere zu begleiten, sondern eine ganzheitliche Marke um den Athleten herum aufzubauen, die auch nach der aktiven Zeit Bestand hat. Ein erster großer Erfolg dieser Vision konnte bereits gefeiert werden. Mit dem Nationalspieler Justus Fischer konnte DREISIEBENMEDIA einen ersten namhaften Vertragspartner gewinnen. Fischer, der derzeit als Kreisläufer bei der TSV Hannover-Burgdorf glänzt, gilt als eines der spannendsten Talente des deutschen Handballs.

Stefan Kretzschmar beschreibt den Spieler als ein echtes Juwel, das sowohl sportlich als auch medial über außergewöhnliche Qualitäten verfügt. Besonders hervorgehoben wird dabei sein Charisma und seine Energie, welche die gesamte Sportart des Handballs positiv repräsentieren könnten. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Fischers öffentliche Wahrnehmung zu schärfen und ihn als Vorbild sowie Markenbotschafter zu positionieren, der weit über die Grenzen des Spielfeldes hinaus Wirkung entfaltet. Die sportliche Zukunft von Justus Fischer ist bereits strategisch geplant.

Während er bis zum 30. Juni 2027 weiterhin für die TSV Hannover-Burgdorf auflaufen wird, ist sein nächster großer Schritt bereits fixiert. Ab dem 1. Juli 2027 wird er das Trikot des THW Kiel tragen, eines der renommiertesten Vereine der Welt, auch wenn dieser aktuell mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hat.

In der Nationalmannschaft wird Fischer langfristig als potenzieller Nachfolger von Johannes Golla gesehen. Sollte sich die Karriere von Golla dem Ende neigen, ist Fischer prädestiniert, in diese großen Fußstapfen zu treten und die Position des Kreisläufers auf internationalem Niveau zu prägen. Die Agentur DREISIEBENMEDIA wird ihn in dieser entscheidenden Phase seiner Entwicklung sowohl strategisch als auch medial unterstützen, um diesen Übergang optimal zu gestalten.

Um diese Ziele zu erreichen, hat sich DREISIEBENMEDIA ein umfassendes Dienstleistungsportfolio zusammengestellt, das auf vier zentralen Säulen basiert. Diese sind die Konzeption, die Produktion, die Betreuung von Social-Media-Kanälen sowie die gezielte Vermarktung. Das Leitmotiv der Firma ist die Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, die exakt auf die Bedürfnisse des einzelnen Athleten oder der jeweiligen Organisation zugeschnitten sind. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Werbeaktionen, sondern um eine nachhaltige Aktivierung der Marke von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.

Durch die Produktion von hochwertigem Content und eine professionelle Begleitung in den sozialen Netzwerken wird sichergestellt, dass die Athleten authentisch und wirkungsvoll mit ihren Fans kommunizieren können. Der Erfolg mit Justus Fischer ist laut den Gründern erst der Anfang einer größeren Entwicklung. Es wird bereits signalisiert, dass weitere Spitzenathleten aus verschiedenen Bereichen kurz vor der Unterschrift stehen. Die Kombination aus der Erfahrung von Kretzschmar und dem modernen Marketingansatz von Brüggmann und Wilken-Johannes scheint genau den Nerv der Zeit zu treffen.

In einer Ära, in der soziale Medien und persönliches Branding den Marktwert eines Spielers massiv beeinflussen, bietet DREISIEBENMEDIA eine professionelle Infrastruktur, die es Sportlern ermöglicht, sich voll auf ihren Sport zu konzentrieren, während die geschäftliche und mediale Seite auf höchstem Niveau gesteuert wird. Damit positioniert sich die Agentur als wichtiger Akteur in der zukünftigen Landschaft des deutschen Sportmarketings





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