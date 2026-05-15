Stefan Kutschke beendet Dynamo-Karriere mit Rekord-Tor und Rekord-Abschied

Stefan Kutschke beendet seine Karriere bei Dynamo Dresden mit einem unglaublichen Rekord: Durch seinen Treffer zum 1:2 am vergangenen Wochenende bei Eintracht Braunschweig ist er jetzt der älteste Dynamo-Spieler aller Zeiten, der ein Tor erzielt hat – mit genau 37 Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen. Das Dresdner Urgestein löscht damit einen Uralt-Rekord aus.

Am Sonntag fällt für den „Fußballgott“ der Vorhang: Mit dem Zweitliga-Finale gegen Holstein Kiel beendet Dynamo Dresden s Kapitän Stefan Kutschke (37) seine grandiose Profi- Karriere . Und wie es sich für einen echten Helden gehört, geht der Stürmer mit einem unglaublichen Rekord, den er erst kurz vor Schluss aufgestellt hat.

Kaum zu glauben, aber wahr: Durch seinen Treffer zum 1:2 am vergangenen Wochenende bei Eintracht Braunschweig ist „Kutsche“ jetzt der älteste Dynamo-Spieler aller Zeiten, der ein Tor erzielt hat – mit genau 37 Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen! Das Dresdner Urgestein löscht damit einen Uralt-Rekord aus. Denn die bisherige Bestmarke ist knapp 67 Jahre alt: Am 4.

Oktober 1959 stellte sie Hans Kreische († 80) – der Vater der Anfang April überraschend verstorbenen Dynamo-Legende(† 78) – in der DDR-Liga auf. Beim 3:0-Sieg gegen die BSG Chemie Glauchau traf er im Alter von 36 Jahren, neun Monaten und 27 Tagen





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