Nach seinem Karriereende als Profi-Fußballer startet Stefan Kutschke ein intensives Trainee-Programm bei Dynamo Dresden. Er absolviert Stationen im Scouting, der Medienabteilung und im Sportmanagement, um für neue Herausforderungen gerüstet zu sein.

Stefan Kutschke beendete im Mai seine aktive Profikarriere als Kapitän von Dynamo Dresden. Anstatt sich sofort zurückzuziehen, startete der 38-Jährige sofort in eine intensive Umschulungsphase. Ein Anschlussvertrag sicherte ihm eine Position im sportlichen Bereich des Vereins, für die er sich nun mit einem eintägigen Trainee-Programm fit macht. Dieses Projekt durchdringt jede Abteilung des Clubs, um den Ex-Torjäger optimal auf seine neue Rolle vorzubereiten.

Intensive Einblicke in die Vereinsverwaltung

Kutschke beschreibt den Arbeitsalltag als weitaus anspruchsvoller als die meisten Zuhörer vermuten würden. Sein Familienmitglied hatte erwartet, dass der Zeitaufwand nach dem Ende der aktiven Laufbahn sinkt, doch das Gegenteil ist der Fall. Der gebürtige Dresdner ist aktuell bis zu 13 Stunden täglich unterwegs, um sich ein umfassendes Bild der internen Strukturen zu verschaffen. Er nutzt diese Zeit, um tiefere Einblicke in Abteilungen zu erhalten, mit denen er später zwangsläufig arbeiten wird.

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Der Lernprozess begann bei Teammanager Martin Börner, wo administrative Aufgaben und die Planung rund um die erste Mannschaft im Fokus standen. Anschließend wechselte die Verantwortung in die Medienabteilung unter Christoph Antal, bevor Kutschke wieder zu Börner zurückkehrte. Dort drehte sich alles um Nachlizenzierungen, Budgetierungen und die Verhandlung von Ablösesummen. Diese rotierenden Stationen verhindern ein statisches Büroleben und fördern die ganzheitliche understanding of the club's operations.

Scouting-Expertise und akademische Weiterbildung

Im aktuellen Schritt verbringt Kutschke zwei Monate in der Abteilung für Scouting unter der Leitung von Stefan Engels, Niklas Kreuzer und Nick Nestler. Hier ist er häufig unterwegs, um Spiele zu analysieren und Talente zu sichten. Sören Gonther, der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, konzipierte dieses Programm gezielt, um dem Verein einen wertvollen Rückhalt im Nachwuchs und in der Planung zu bieten. Kutschke betont, dass diese Praxistage Gold wert sind und genau den Anschluss bieten, den er sich für seine Zukunft gewünscht hat.

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Neben der praktischen Arbeit im Club setzt der 38-Jährige auch sein Sportmanagement-Studium fort, das sich inzwischen in der Endphase befindet. Zusätzlich nimmt er am "Players Pathway"-Programm des DFB und der DFL teil, das ehemalige Profis auf die Karriere nach dem aktiven Spielbetrieb vorbereitet. Die Aufnahme in dieses Programm gilt für Kutschke als große Anerkennung seiner bisherigen Leistung und seines Engagements im deutschen Fußball.

Internationale Hospitationen in Europas Top-Klubs

Das DFB-Programm beinhaltet auch Hospitationen bei absoluten Top-Clubs in Europa, was Kutschke einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft. Vor wenigen Tagen war er bei Paris Saint-Germain, und am darauffolgenden Montag ging es für vier Tage nach Manchester zu den Vereinen City und United. In Paris hielt er einen dreiminütigen Vortrag auf Englisch über die Philosophie und die DNA von Dynamo Dresden. Dabei wurde er vom technischen Direktor erinnert, dass diese Vereine einst ein Testspiel in Dresden ausgetragen hatten.

Diese internationalen Einblicke tragen dazu bei, dass der eigene Verein auch auf höchstem Niveau wahrgenommen wird. Eine Akkreditierung von PSG mit seinem Namen und der Vereinszugehörigkeit macht ihn besonders stolz. Er sieht diese Möglichkeiten als enormen Vorteil an, um neue Wissensschichten aufzusaugen. Ziel ist es, nach einem Jahr in einer Besprechung die richtige Richtung für die weitere Karriere zu bestimmen und den größten Mehrwert für den Verein sowie für die eigene Person zu identifizieren.