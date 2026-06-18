Hertha-Trainer Stefan Leitl unterstützt in Zukunft das Ronald McDonald Haus am Klinikum Großhadern in München. Das Haus bietet Familien von schwer kranken Kindern ein Zuhause auf Zeit und unterstützt sie in einer schwierigen Lebensphase.

Hertha -Trainer Stefan Leitl unterstützt Ronald McDonald Haus in München . Der 48-jährige Trainer der Berliner Hertha unterstützt in Zukunft das Ronald McDonald Haus am Klinikum Großhadern in München .

Dort finden Familien von schwer kranken Kindern ein Zuhause auf Zeit, ganz in der Nähe ihrer Kinder während oft langer und herausfordernder Krankenhausaufenthalte. Besonders Familien von Kindern mit Herzfehlern und anderen Erkrankungen erhalten dort einen Ort des Zusammenhalts und der Hoffnung. Leitl ist beeindruckt von der Arbeit des Ronald McDonald Hauses, das seit 2003 besteht und in Cottbus zu Hause ist. Bundesweit gibt es 23 Häuser in der Nähe von Kinderkliniken.

Schirmherrin ist die Sängerin, Songwriterin und Entertainerin Dagmar Frederic. Die Zusammenarbeit zwischen Leitl und dem Ronald McDonald Haus kam durch die TV-Moderatorin Nele Ocik und Leitls Frau Mirjana zustande. Das erste Zusammentreffen soll nur der Beginn einer langen, gemeinsamen Zukunft sein. Hertha-Coach Leitl freut sich darauf, die wichtige Arbeit des Ronald McDonald Kinderhauses künftig unterstützend zu begleiten und darauf aufmerksam zu machen





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