Stefan Mross' Valentinstagserklärung: Seitenhieb gegen Ex Anna Carina?

Stefan Mross zeigte sich am Valentinstag romantisch und schwärmte von seiner neuen Liebe, Eva Luginger. Doch einige sehen in seinen Worten eine Spitze gegen seine Ex-Frau Anna Carina Woitschack, mit der er noch offiziell verheiratet ist.

Stefan Mross zeigte sich am Valentinstag von seiner romantischen Seite und schwärmt öffentlich von seiner Eva. Doch steckt hinter seinen Worten auch eine Spitze gegen seine Ex Anna Carina Woitschack ?– ein Thema, das für sie besonders heikel ist, da Stefans neue Partnerin Eva Luginger (37) einst ihre enge Freundin war. Doch von den Aussagen seiner Ex scheint sich Stefan Mross nicht beirren zu lassen.

Pünktlich zum Valentinstag widmet er seiner Eva eine öffentliche Liebeserklärung – die jedoch auch als Seitenhieb gegen Anna-Carina verstanden werden könnte. Nach seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack fand Stefan Mross sein neues Liebesglück bei Eva Luginger – die ehemals beste Freundin seiner Ex. Auf Instagram postete der 49-Jährige ein Foto, auf dem er und Eva gemeinsam in die Kamera strahlen. Dazu schrieb er: „Liebe ist nur ein Wort – bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt und das nicht nur am Valentinstag! In diesem Sinne: An alle Verliebten da draußen einen schönen Tag.“ Auf den ersten Blick wirkt es wie eine liebevolle Botschaft an seine Partnerin. Doch könnte in Stefans Worten auch eine versteckte Spitze gegen Anna-Carina stecken? Schließlich waren die beiden sechs Jahre lang ein Paar und sind offiziell noch verheiratet. Die Aussage, dass er erst durch Eva die wahre Bedeutung der Liebe erkannt hat, dürfte für Anna-Carina wenig schmeichelhaft sein. Zudem war Stefan Mross vor ihr bereits mit Stefanie Hertel verheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter, Johanna, hat. Anna-Carina ist mit ihrer Situation nicht allein, denn sie ist nicht die erste Ex-Frau von Stefan Mross. Der „Immer wieder sonntags'-Moderator war bereits zweimal verheiratet – zuerst mit Stefanie Hertel (45) und später mit Susanne Schmidt (41), bevor er mit Anna-Carina vor den Traualtar trat. Mit ihrem neuen Partner Daniel Böhm (30) scheint sie glücklich – und auch er machte ihr erst kürzlich eine liebevolle Liebeserklärung im Netz





