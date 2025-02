Stefan Raab ist zurück: „Chefsache ESC 2025“ startet mit Auftritten und Überraschungen

Stefan Raab moderiert die ersten Live-Shows zur Auswahl des deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest. Die erste Show bietet musikalische Highlights, skurrile Momente und begeistert sowohl die Jury als auch das Publikum.

Stefan Raab ist zurück im Rampenlicht der deutschen Fernsehlandschaft. Nach diversen skurrilen Ereignissen, wie dem Mann-gegen-Frau-Boxkampf im vergangenen September, und der Reaktivierung alter Spielshow-Ideien im RTL-Programm, hat der ehemalige Moderator die Verantwortung für die Auswahl des deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest übernommen.

Raab, der sich gerne als Entdecker von Talenten wie Lena Meyer-Landrut feiert, hat die Kandidatenauswahl zur „Chefsache“ erklärt und die erste von vier Live-Shows moderiert. Die Show begann mit einem Musik-Medley, während dem Ex-ESC-Teilnehmer Max Mutzke an große Momente aus Raabs Musik-Shows erinnerte. Der Abend wurde mit dem von Raab einst geförderten Anrufer-Gewinnspiel untermalt, das den Namen trug, den er so gerne hört: „Chef“. Trotz seiner Selbstbeweihräucherung und ironischen Anspielungen, hat Raab ein Händchen dafür, den Massengeschmack zu treffen. Das Ziel des Abends: Den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest zu finden. Aus über 3.000 Bewerbungen wählten Raab und seine Jury aus Elton, Yvonne Catterfeld und Max Mutzke 24 Künstler und Bands aus. Max Mutzke, der zum ersten Vorsingen von Elton, Yvonne Catterfeld und Max Mutzke begleitet wurde, hoffte auf einen „Aura-Effekt“, einen Aha-Moment, der durch ein überraschend starkes Auftritt erzeugt wird. Dieser Moment kam mit dem Auftritt der Mittelalter-Heavy-Metal-Truppe Feuerschwanz aus Nürnberg. Die Band sorgte mit Flammenfontänen, Gitarren- und Bass-Soli, einem stampfenden Schlagzeug und einer charmannten Geigerin für Partystimmung. Auch die Jury war begeistert. Cage, eine 29-jährige Soul-Sängerin aus Köln, sorgte ebenfalls für Begeisterung. Mit einem Cover des Songs „Wrong Places“ von H.E.R. und einer lässigen Bühnen-Haltung, die sie auf einem Sofa-Sessel vortrug, beeindruckte sie Raab und die anderen Jurymitglieder





