Stefan Raab kehrt zurück, um Deutschland im Eurovision Song Contest zu vertreten. Zusammen mit der ARD sucht er nach dem deutschen Vertreter für das Finale in Basel. Die erste Auswahl-Show startet am Valentinstags-Freitag und erinnert an das Jahr 2010, als Lena Meyer-Landrut zum Eurovision-Sieg führte.

Der Entertainer Stefan Raab ist zurück, um Deutschland im Eurovision Song Contest zu repräsentieren. Zusammen mit der ARD und Programmdirektorin Christine Strobl sucht er nach dem musikalischen Talent, das das deutsche Völkchen im Mai in Basel zum Sieg führen soll. Raab, bekannt für seine erfolgreiche Arbeit bei vergangenen ESC -Editionen, wie der Entdeckung von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010, ist überzeugt, dass Deutschland wieder seinen Platz auf der ESC -Podest erreichen kann.

Die erste Auswahl-Show startet am Valentinstags-Freitag und erinnert an das Jahr 2010. Die Jurybesetzung gleicht der damaligen Ausgabe, mit Sängerin Yvonne Catterfeld. Aus über 3000 Bewerbungen hat Raab 24 Teilnehmer ausgewählt, darunter die Bands Feuerschwanz aus Nürnberg und Cosby aus München. Die Zuschauer werden in den kommenden Wochen über die Stationen der Show die Kandidaten erleben und schließlich den deutschen Vertreter für das Finale im Mai in Basel küren. Stefan Raabs Ziel ist klar: Der Sieg. Ob dies nun Chuzpe, Realitätsverlust oder ein durchweg positiver Glaube an den Erfolg ist, bleibt abzuwarten. Das Ziel, nach fast 30 Jahren die Verantwortung für den Eurovision Song Contest von der musikalischen Fischbrötchen-Figur zu Spätzle zu übergeben, ist jedoch bereits fest gesetzt. Ab 2026 wird die Verantwortung für den Eurovision Song Contest von Stefan Raab auf einen neuen musikalischen Kopf übertragen.





