Stefan Raab Kehrt ins Fernsehen zurück und feuert gegen Sonja Zietlow und RTL

Stefan Raab kehrt mit seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ zum deutschen Fernsehen zurück. Die Show wird jeden Mittwoch auf RTL ausgestrahlt. Raab nutzte die Premiere, um gegen Sonja Zietlow, RTL und Journalisten auszusprechen.

Stefan Raab kehrt mit seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ in das deutsche Fernsehen zurück. Die Show feierte bereits einige Monate zuvor ihre Premiere beim Streamingdienst RTL + und ist nun auch im linearen Fernsehen zu sehen. RTL zeigt jeden Mittwoch eine neue Ausgabe der Show. ProSieben reagiert auf diese Entwicklung und sorgt für einen TV-Hammer, indem der Sender „TV total“ mit Sebastian Pufpaff nicht im direkten Duell mit Stefan Raab antritt.

Bei der TV-Premiere von „Du gewinnst hier nicht die Million“ schoss Stefan Raab heftig gegen Sonja Zietlow. Der Entertainer zog über zahlreiche Persönlichkeiten in der Showbranche her, darunter auch die Dschungelcamp-Moderatorin. „Ich wollte unbedingt sehen, ob die Alte mit der Botox-Visage gewonnen hat … Moment, die kann ja gar nicht gewinnen, das ist ja die Moderatorin“, sagte Stefan Raab in „Du gewinnst hier nicht die Million“. Diese Aussage dürfte eine direkte Retourkutsche sein, da Sonja Zietlow im Dschungelcamp immer wieder gegen das Comeback des Entertainers Stellung bezog und sich die ein oder andere Spitze nicht verkneifen konnte.Stefan Raab schoss nicht nur gegen Sonja Zietlow, sondern auch gegen seinen eigenen Sender. Im Vorfeld besuchte Stefan Raab mehrere Sendungen von RTL und stellte sich dort als „neuer Chef“ vor. Im Studio von „Punkt 12“ machte sich Stefan Raab über die journalistischen Ansprüche lustig: „Auf dem Niveau arbeitet ihr auch?“ Auch die angehenden Journalisten der RTL-Journalistenschule blieben von Stefan Raab nicht verschont. Der Entertainer fragte, warum man sich ausgerechnet für den Sender entschieden habe, wenn man Journalist werden will.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stefan Raab Du Gewinnst Hier Nicht Die Million RTL Sonja Zietlow TV-Comeback

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rückkehr ins Fernsehen: Stefan Raab kommt nun doch ins Free-TV – und mit ihm Robert HabeckMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

RTL schickt Stefan Raab künftig gegen 'TV total' ins RennenJetzt wollen sie bzw. er es also doch wissen: Die wöchentliche Show von Stefan Raab läuft schon ab dem 12. Februar auch bei RTL. Vor einer Woche noch drückte sich RTL Deutschland-CEO Stephan Schmitter um eine Aussage zu entsprechenden DWDL-Informationen.

Weiterlesen »

Stefan Raab für alle bei RTL: Free-TV-Comeback ist der endgültige Affront gegen ProSiebenDie Gemüter in Unterföhring dürften nun endgültig erhitzt sein...

Weiterlesen »

Stefan Raab kommt mit 'Du gewinnst hier nicht die Million' ins lineare RTL-ProgrammStefan Raab bringt seine Spielshow 'Du gewinnst hier nicht die Million' auch ins lineare RTL-Programm und startet damit einen Quotenkampf mit seiner alten Sendung 'TV total' auf ProSieben. Die Show wird ab dem 12. Februar zur Primetime auf RTL zu sehen sein.

Weiterlesen »

Stefan Raab ist mit seiner Show 'Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab' künftig neben RTL+ auch bei RTL zu sehenDas Streamingportal RTL+ mischt Stefan Raab bereits jetzt jede Woche auf. Nun kommt seine Show 'Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab' auch ins lineare TV-Programm von RTL. Und auch sonst hat der Sender mit dem Entertainer noch einiges vor.

Weiterlesen »

RTL holt Stefan-Raab-Show ins lineare TV: Kampfansage an ProSiebenRTL wagt mit Stefan Raab den nächsten Schritt.

Weiterlesen »