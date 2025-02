Stefan Raab kürt Halbfinalisten beim neuen ESC-Vorentscheid

Am ersten von zwei Vorrunden-Abenden beim neuen ESC-Vorentscheid unter der Leitung von Stefan Raab haben sich 12 Acts der Jury in der RTL-Liveshow „Chefsache 2025“ vorgestellt. Die Jury kürte sieben Acts zum Halbfinale.

Am ersten von zwei Vorrunden-Abenden beim neuen ESC - Vorentscheid unter der Leitung von Stefan Raab stellten sich 12 von 24 Acts am Freitagabend in der RTL-Liveshow „ Chefsache 2025 “ der Jury vor. Aus 3.281 Bewerbungen hatte sein Team diese ausgewählt. Das Wichtigste zuerst: Dank Jury-Votum ziehen Julika, Benjamin Braatz, Cage, Feuerschwanz, Abor&Tynna, Cosby und Jonathan Henrich ins Halbfinale . Raus sind damit Janine Scholz, Fannie, Enny-Mae, Chase und Equa Tu.

Es ist das Ergebnis einer fast dreistündigen Show, die so ihre Längen hatte. Raab gibt direkt zu Beginn so die Richtung vor: „Meistens reichen 10 Sekunden aus, ob zu sehen, ob etwas was ist.“ Trotzdem singen alle Bewerber länger...Und direkt bei der ersten Sängerin Julika aus Düsseldorf kommen Lena-Vibes auf – allein optisch, dank langer schwarzer Haare und dunklem Eyeliner. Sie singt „Run“ von Leona Lewis. Raab begeistert: „Krass gut - ich habe mir schon ein paar Sternchen gemacht. Auch im oberen Bereich nervt‘s nicht.“ Ah ja. Enny-Mae aus Berlin trifft bei „Arcade“ von Duncan Lawrence leider kaum einen Ton. Lag‘s an der Nervösität? Auch Raab rätselt: „Einige Töne nicht getroffen - ich habe das in der Probe schon besser gehört.“ Sein Versuch, den irritierend schlechten Auftritt schön zu reden: „So ein Style kommt oft gut an beim ESC, aber nicht immer.“ Olli Dittrichs Sohn Jonathan Hentrich hebt die Qualität wieder an, begleitet sich selbst am Klavier und singt „Golden Hour“ von Jvke. Raab: „Ich wurde kurz verträumt, das hatte was. Wie du da rumklimperst, da kann sich Lang Lang warm anziehen. Vor allem wenn er singen muss…“ Auch Catterfeld sieht „so viel Potenzial“. Danach geht‘s bei den „muskelbepackten Männern mit stahlharten Brüsten“ von „Feuerschwanz“ ab - wie Moderatorin Barbara Schöneberger die Metal-Band ankündigt. Sie spielen ein Cover von „Dragostea Din Tei“ von O-Zone. Raab: „Sensationell große Unterhaltung! Ihr zeigt, wie man aus Scheiße Gold machen kann. Das gefällt mir. Wir sind Brüder im Geiste.“Sängerin Cage (29) aus Köln schließlich überzeugt mit großer Stimme, lässig im Sitzen auf einem Sofa vorgetragen. Raab euphorisch: „Wir kennen uns! Was du da abgeliefert hast, grenzt an eine Unverschämtheit. Es gibt ja viele, die sehr gut singen können. Aber du hast auch geniales Timing - und das ist das allerwichtigste.“ Alle Sieger tragen jetzt im Halbfinale am kommenden Samstag die Songs erstmals vor, mit denen sie beim ESC starten wollen





