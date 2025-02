Stefan Raab traft erste ESC-Entscheidungen: Feuerschwanz und Jonathan Henrich weiter

Stefan Raab hat beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest die ersten harten Entscheidungen getroffen. Von zwölf Kandidaten kamen am Freitagabend in der Live-Show «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» (RTL) nur sieben eine Runde weiter. Raab traf die Wahl zusammen mit seiner Jury.

Stefan Raab hat beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest die ersten harten Entscheidungen getroffen. In der Live-Show «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» (RTL) am Freitagabend traten zwölf Kandidaten an, von denen nur sieben in die nächste Runde kamen. Raab traf die Wahl gemeinsam mit seiner Jury.

Zu den Glücklichen gehören unter anderem die Mittelalter-Rocker der Band Feuerschwanz, die in Rüstungen auf der Bühne standen und mit einer Coverversion des einst weltweiten Sommerhits «Dragostea din tei» einen exotischen Auftritt präsentierten. Raab lobte den Mut der Band, «so einen Kacksong zu nehmen». Weiter gekommen ist auch der Pianist Jonathan Henrich, der bereits familiäre Verbindungen zum ESC hat. Nach Angaben von eurovision.de ist er der Sohn von Comedy-Star Olli Dittrich, der 2006 mit der Band Texas Lightning für Deutschland antrat (14. Platz).Auch die Düsseldorfer Sängerin JULIKA, die Münchner Band COSBY, das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Wien, der Sänger Benjamin Braatz aus Hagen sowie die Musikerin Cage aus Köln, die von der Jury besonders gute Bewertungen erhielt, haben Tickets für die nächste Runde in gut einer Woche erhalten. «Mit Abstand das Beste, was ich jetzt gehört habe», sagte Sänger Max Mutzke, der als Gast in der Jury saß, der neben Raab auch noch Moderator Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld angehören. Der deutsche Vorentscheid ist in diesem Jahr auf vier Shows aufgeteilt. In den Vorrunden (RTL) entscheidet nur die Jury, wer weiter kommt. Im Finale (ARD) am 1. März hat dann das Publikum die Wahl. Die ARD und RTL kooperieren bei dem Format. Raab ist nach einer längeren ESC-Pause wieder mit an Bord. Das ESC-Finale findet in diesem Jahr am 17. Mai in Basel statt





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eurovision Song Contest Stefan Raab Feuerschwanz Jonathan Henrich Vorentscheid

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chefsache ESC 2025: Stefan Raab hat schon vor Start des ESC-Vorentscheids ein schlechtes GewissenSchon vor der ersten Ausgabe von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ plagt Stefan Raab sein schlechtes Gewissen.

Weiterlesen »

ESC 2025: Heute erste Auswahlrunde: Gucken Sie noch Stefan Raab?Heute läuft bei RTL die erste von vier ESC-Vorentscheidungs-Shows mit Stefan Raab als Chef-Juror. Kann er den ESC noch einmal drehen und schalten Sie ein?

Weiterlesen »

Chefsache ESC 2025 bei RTL: Stefan Raab entsetzt über „Kacksong“Wer führt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2025 zum Sieg? Am Freitagabend hat die Suche nach dem besten deutschen Act begonnen – eine Band fiel dabei völlig aus dem Raster.

Weiterlesen »

Stefan Raab entsetzt über „Kacksong“ zum ESC: „Überlege, ob ich euch verklage“Wer führt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2025 zum Sieg? Am Freitagabend hat die Suche nach dem besten deutschen Act begonnen – eine Band fiel dabei völlig aus dem Raster.

Weiterlesen »

Stefan Raab kürt Halbfinalisten beim neuen ESC-VorentscheidAm ersten von zwei Vorrunden-Abenden beim neuen ESC-Vorentscheid unter der Leitung von Stefan Raab haben sich 12 Acts der Jury in der RTL-Liveshow „Chefsache 2025“ vorgestellt. Die Jury kürte sieben Acts zum Halbfinale.

Weiterlesen »

„Befürchte, dass er scheitern könnte“: Vorjahres-Teilnehmer Isaak warnt Stefan Raab vor ESC-PleiteStefan Raab hat den Eurovision Song Contest zur „Chefsache“ erklärt - und will für Deutschland wieder einen Sieger finden. Der deutsche Teilnehmer des Vorjahres sieht das Comeback kritisch.

Weiterlesen »