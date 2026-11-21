Stefan Raab und Barbara Schöneberger kehren mit neuen Folgen der Quizshow "Wer weiß wie wann was war?" zurück. Hier erfahren Sie die genauen Sendetermine im Dezember 2026.

Die beliebte deutsche Quizshow "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" erscheint erneut im Fernsehen. Die Moderatoren Stefan Raab und Barbara Schöneberger präsentieren ab Mitte Dezember zwei weitere Episoden im deutschen Primetime-Programm. Die Zuschauer können sich auf spannende Fragen zur Popkultur und Zeitgeschichte freuen, die von drei verschiedenen Altersgruppen beantwortet werden müssen.

Aktuelle Sendetermine im Dezember 2026

Der Start der neuen Folgen findet am Samstag, dem 12. Dezember 2026, um 20.15 Uhr statt. Eine Woche später, ebenfalls um 20.15 Uhr, wird die zweite Ausgabe am Samstag, dem 19. Dezember 2026, ausgestrahlt. Diese festen Sendezeiten im Saturday Night-Slot etablieren die Show als feste Größe im Unterhaltungsprogramm.

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Für geduldige Fernsehbesucher gibt es eine alternative Möglichkeit, den Wettbewerb zu verfolgen. Die zweite Folge ist bereits ab dem 12. Dezember 2026 vorab in der Mediathek verfügbar. Dieser提前-Zugang ermöglicht es den Zuschauern, die Inhalte unabhängig vom linearen TV-Sendeplan zu rezipieren und die Antworten der Generationen im eigenen Tempo zu betrachten.

Struktur des Generationen-Wettbewerbs

Im Mittelpunkt des Formats stehen drei Teilnehmergruppen, die ihr Wissen rund um Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte unter Beweis stellen. Die Aufteilung erfolgt strikt nach Alterskohorten: Die erste Gruppe umfasst Personen im Alter von 20 bis 39 Jahren. Die zweite Generation besteht aus Teilnehmern zwischen 40 und 59 Jahren. Die dritte Gruppe, die mit der Bezeichnung Ü-60 bezeichnet wird, repräsentiert die älteste Generation der Zuschauer.

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Der Wettbewerb wird von prominenten Paten unterstützt, die während der Show mit den Teilnehmern rätseln, diskutieren und persönliche Erinnerungen teilen. Dieser intergenerationelle Dialog steht im Zentrum des Konzepts und sorgt für emotionale Momente sowie den Austausch unterschiedlicher kultureller Perspektiven. Am Ende der Sendung steht eine Gewinnsumme von 100.000 Euro zur Verfügung, die unter dem Siegerteam bzw. der siegreichen Generation aufgeteilt wird.

Moderation durch Raab und Schöneberger

Die Show wird von ihrem Schöpfer Stefan Raab und der Entertainerin Barbara Schöneberger moderiert. Das Duo tritt öffentlich häufig in der Rolle von "Barbie und Ken" auf, was zu einer visuellen und thematischen Verbindung zwischen den beiden Persönlichkeiten führt. Beide Moderatoren gehören zu den bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehwelt und bringen langjährige Erfahrung in der Unterhaltungsbranche mit.

Barbara Schöneberger, die gebürtige Münchnerin, ist nicht nur als Moderatorin tätig, sondern auch als Schauspielerin und Sängerin aktiv. Von 2015 bis einschließlich 2022 verkündete sie die deutschen Punkte für den Eurovision Song Contest. Seit 2014 mit Unterbrechungen moderiert sie zudem die deutsche Vorentscheidung dieses Wettbewerbs. Ihr breites Spektrum an Fähigkeiten macht sie zur idealen Begleiterin für eine dynamische Quizshow.

Stefan Raab kehrt ins Fernsehen zurück

Stefan Raab hat sich als Entertainer, Fernseh- und Musikproduzent sowie Komponist einen Namen gemacht. Ursprünglich baute er seine Karriere als Moderator der Comedy-Musiksendung "Vivasion" auf, die zahlreiche Unterhaltungsformate hervorbrachte. Nach der Einstellung seiner aktiven TV-Karriere im Dezember 2015 kehrte der heute 59-Jährige im September 2024 wieder vor die Kamera zurück.

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Diese Rückkehr markiert einen neuen Abschnitt in seiner Laufbahn. Die Zusammenarbeit mit Barbara Schöneberger bei "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" demonstriert seine aktuelle Relevanz im deutschen Fernsehgeschäft. Die bisher ausgestrahlten zwei Ausgaben im März 2026 wurden positiv aufgenommen, was die Entscheidung für die Fortsetzung im Dezember begründet.

Entwicklung des Formats und Zukunft

Die Produktion der Show folgt einem klar definierten Konzept, das auf den Vergleich kulturellen Wissens zwischen den Generationen abzielt. Die Moderation durch Stefan Raab garantiert eine hohe Produktionsqualität und eine unterhaltsame Ansprache der Zielgruppen. Die Kombination aus Wettbewerbscharakter und gesellschaftlichem Austausch erfüllt dabei die Erwartungen des aktuellen Fernsehpublikums.

Die Ausstrahlung der beiden neuen Folgen im Dezember 2026 zeigt das große Interesse der broadcaster an diesem Format. Die festen Sendezeiten um 20.15 Uhr unterstreichen die strategische Bedeutung, die dem Programm beigemessen wird. Zuschauer, die die Dynamik zwischen den Altersgruppen und die kompetente Moderation von Raab und Schöneberger schätzen, können sich auf zwei weitere Episoden freuen, die am 12. und 19. Dezember 2026 zur Verfügung stehen.