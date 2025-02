Stefan Raab will den deutschen ESC-Fluch brechen

Nach vielen Pleiten soll Stefan Raab mit einem neuen Format den deutschen ESC-Fluch brechen. Der Vorentscheid bei RTL und ARD konfrontiert den 58-Jährigen auch mit seiner Vergangenheit.

Stefan Raab , nach vielen Pleiten, soll den deutschen ESC -Fluch brechen. Er hat genug Kandidaten. Der Vorentscheid bei RTL und ARD konfrontiert den 58-Jährigen auch mit seiner Vergangenheit. -Pause wieder anfängt: Am heutigen Freitagabend (20.15 Uhr, RTL / RTL +) läuft die erste von mehreren Shows, in denen er den deutschen Beitrag für den Song Contest in Basel im Mai finden will. Name des Formats: 'Chefsache ESC 2025'.

Die latente Großspurigkeit, die aus dem Titel spricht, passt zu der - ja man kann sagen - Regierungserklärung, die Raab vorab in einem Interview mit seinem Haussender gegeben hat. Zentrale Sätze darin: 'Ich habe keine Lust, Zweiter zu werden. Zweiter ist immer der erste Verlierer, so ist es leider.' Was hat Stefan Raab vor? Über Ostern meldete sich der Entertainer überraschend nach neun Jahren Funkstille auf Instagram zurück, kündigte einen erneuten Boxkampf mit Regina Halmich an. Doch soll das wirklich alles sein? Der Branchendienst 'dwdl.de' berichtet: Nein, Raab plane ein großes ESC-Comeback. Er sei mit seinem Team bereits bei ARD, ZDF, RTL und Pro7/Sat.1 vorstellig gewesen und habe seine Idee präsentiert: eine Revolution des deutschen Vorentscheids, ausgestrahlt auf vier TV-Sendern. Ähnlich wie etwa in den skandinavischen Ländern soll es so im Publikum mehr Identifikation mit dem deutschen Act geben. Ob das Ganze Realität wird, ist noch völlig unklar. Sicher ist aber: Raab hat ein Händchen für den ESC. Das hat er mehrfach bewiesen. Angefangen hat alles im Jahr... Dabei wäre das deutsche ESC-Volk womöglich schon mit einem zweiten Platz sehr zufrieden. Niederschmetternde Ergebnissen kennzeichneten die vergangenen Jahre. Seit 2015 hagelte es nur so letzte oder vorletzte Plätze. Einziger Ausreißer: 2018 landete Michael Schulte auf Platz 4. Im vergangenen Jahr holte Sänger Isaak immerhin einen gesichtswahrend zwölften Rang. Deshalb ist nun Raab wieder an Bord, den seit dem unter seiner Ägide errungenen Sieg von Lena Meyer-Landrut 2010 die Aura des ESC-Gurus umgibt. Die ARD kooperiert dafür mit RTL, seinem neuen Heimatsender. Angeboten wird eine Art Castingshow mit einem ziemlich bunten Teilnehmerfeld. Mehr als 3.200 Bewerbungen soll es gegeben haben - Raab und seine Leute haben daraus 24 Starter ausgewählt. Manche sind weitestgehend unbekannt, andere haben bereits mehrere Alben veröffentlicht oder eine große Followerschaft aufgebaut. Manche sind Einzelkämpfer, manche Duos, manche Bands. Alle eint, dass sie im Mainstream noch nicht die großen Nummern sind. Ein Name, den man schon einmal gehört haben könnte, ist beispielsweise Noah Levi. Der Sänger gewann mit 13 Jahren das Format 'The Voice Kids'. Auch Sängerin Cloudy June gilt bereits als aufstrebende Künstlerin im Alternative Pop. Geht man nach den Stilrichtungen, hebt sich sicherlich die Band Feuerschwanz ab. Sie spielt Mittelalter-Rock. In der ersten (Freitag) und zweiten Show (Samstag, 15.2., 20.15 Uhr, RTL), treten jeweils zwölf Acts an. Wer weiterkommt, landet im Halbfinale (22.2.). Am 1. März soll dann im Finale der deutsche ESC-Beitrag gekürt werden. Diese Show läuft dann anders als die ersten drei Ausgaben nicht bei RTL, sondern in der ARD. Aber alle werden von Barbara Schöneberger moderiert. Auf dem Papier klingt der Versuchsaufbau noch nicht revolutionär, sondern wie eine ausgedehnte Variante der Vorentscheide der vergangenen Jahre - es sei denn, man glaubt daran, dass Raab einfach ein goldenes Näschen hat und er den Unterschied macht. In den Vorrunden entscheiden allein er und seine Jury (Elton, Sängerin Yvonne Catterfeld und ein Gastjuror - zum Auftakt Max Mutzke) wer weiterkommt. Erst im Finale trifft das Publikum seine Wahl. Tatsächlich steht für Raab auch etwas auf dem Spiel: Der Glanz seiner eigenen ESC-Legende, die schon weit vor Lenas Sieg im Jahr 2010 begann. 1998 komponierte er - unter dem Pseudonym Alf Igel - den Titel 'Guildo hat euch lieb' von Guildo Horn für den Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie der Wettbewerb damals noch pathetisch hieß. Der launige Zottelhaar-Sänger Horn bewies Europa, dass Deutsche so etwas wie Humor haben können. Zwei Jahre später trat Raab dann selbst mit 'Wadde hadde dudde da?' an und vollendete die Mission, Deutschland in Sachen ESC zu entkrampfen. Sein vom Wehklagen traditionsgläubiger Schlagerkräfte begleiteter Auftritt beim Vorentscheid 2000 in Bremen liegt fast genau 25 Jahre zurück. Damals nannte man ihn noch 'Blödelbarde' oder 'Ulknudel'. Raab galt als Schreck des Establishments. Heute kommt ihm eher die Rolle des weisen Alterspräsidenten zu, der die aus dem Lot geratenen Dinge richten soll. Dazu passt sein Beteuern, es am Ende doch noch einmal selbst versuchen zu wollen. 'Ich habe das damals gemacht, was ein großer Spaß für mich war, aber das Leben ist eben auch ein Prozess und man muss ja die Entwicklung der Dinge sehen', sagte er RTL und klang dabei wirklich sehr alterspräsidentig. Eine Andere ist da mehrdeutiger: Moderatorin Barbara Schöneberge





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stefan Raab ESC Deutschland Vorentscheid RTL ARD Musik Castingshow

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lena Meyer-Landrut fand ESC-Zeit mit Stefan Raab belastendStefan Raab hat Lena Meyer-Landrut 2010 entdeckt und die Sängerin zum Eurovision Song Contest geschickt. Der Erfolg überforderte sie.

Weiterlesen »

ESC-Vorentscheid: Diese Juroren unterstützen Stefan RaabKult-Entertainer Stefan Raab auf der Bühne. Mit einer neuen Jury will er den neuen ESC-Star auswählen.

Weiterlesen »

Stefan Raab sucht die neue ESC-Hoffnung für DeutschlandStefan Raab will mit seiner neuen ESC-Show 'Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?' die Pleite-Serie des deutschen Vorentscheids beenden. Die Jury besteht aus Yvonne Catterfeld, Elton und wechselnden Gastjuroren. Die Show findet in drei Live-Shows statt, bevor das Finale am 1. März in der ARD live übertragen wird.

Weiterlesen »

Stefan Raab Begrüßte Yvonne Catterfeld und Elton Auf der ESC-JuryStefan Raab wird bei der Suche nach Deutschlands nächster ESC-Hoffnung von Yvonne Catterfeld und Elton unterstützt. Das Trio wird in drei Live-Shows die besten Musik-Acts auswählen. Das Finale des Vorentscheids findet am 1. März in der ARD statt.

Weiterlesen »

Stefan Raab findet Verstärkung bei der Suche nach Deutschlands ESC-HoffnungStefan Raab wird bei der Suche nach Deutschlands nächster ESC-Hoffnung von Yvonne Catterfeld und Elton unterstützt. Das Trio wird in drei Live-Shows die besten Musik-Acts auswählen, die sich in verschiedenen Gesangsrunden beweisen müssen. Das Finale des Vorentscheids findet am 1. März in der ARD statt, wo das Publikum den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel bestimmt.

Weiterlesen »

Kandidaten für ESC-Vorentscheid mit Stefan Raab stehen festNach vielen Rückschlägen soll es für Deutschland beim ESC mal wieder für die Spitze reichen - und die Verantwortung dafür trägt Stefan Raab. Nun verrät der Entertainer, wem er die Mission zutraut.

Weiterlesen »