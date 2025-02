Stefan Raabs Comeback sorgt für Furore

Stefan Raab ist zurück im deutschen Fernsehen und mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ sorgt er für Gesprächsstoff. Bereits in der ersten Folge griff Raab scharf aktuelle Themen aus der Medienlandschaft auf und scheute sich nicht, gegen bekannte Gesichter des Showbusiness auszuteilen. Dabei richtete er besonders scharfe Worte an Sonja Zietlow und machte auch gegenüber dem eigenen Sender und ProSieben Kommentare.

Besonders Moderatorin Sonja Zietlow (56) wurde ins Visier genommen, als Raab sich sarkastisch über ihr Aussehen äußerte: „Ich wollte unbedingt sehen, ob die Alte mit der Botox-Visage gewonnen hat... Moment, die kann ja gar nicht gewinnen, das ist ja die Moderatorin.“ Die bissigen Kommentare von Stefan dürften eine direkte Antwort auf Sonjas frühere Spitzen sein, da sie während des Dschungelcamps häufiger gegen ihn und sein Comeback kritisiert hatte. Auch gegen den eigenen Sender teilte Stefan aus. Im Vorfeld der Show hatte der 58-Jährige verschiedene Formate bei RTL besucht, um sich dort als „neuer Chef“ vorzustellen. Bei einem Abstecher in das Studio der Sendung „Punkt 12“ machte er sich über journalistische Ansprüche und die Themenwahl lustig. „Auf dem Niveau arbeitet ihr auch?“, kommentierte er sarkastisch einen Bericht über das britische Königshaus. Selbst die angehenden Journalisten der RTL-Journalistenschule blieben von seinen Sprüchen nicht verschont. Dort fragte er süffisant, warum sie sich bei der Ausbildung ausgerechnet für diesen Sender entschieden hätten, wenn sie doch Journalisten werden wollten. Trotz des scharfen Humors schien das Team seinen Besuch locker zu nehmen. Während sich Stefan in den Stunden vor der Free-TV-Premiere seiner neuen Show am Mittwochnachmittag vermutlich schon die Hände rieb, kam es beim Konkurrenzsender ProSieben zu einer kuriosen Entscheidung. Nur vier Stunden vor der geplanten Ausstrahlung teilte der Sender über die Social-Media-Plattform X mit, die neue Folge von TV Total überraschend aus dem Primetime-Programm zu nehmen und auf 23:00 Uhr zu verschieben. Offiziell nannte der Sender keine Gründe, doch die Vermutung liegt nahe: Wollte man einen direkten Vergleich zwischen Stefans neuer Show und seinem 'TV Total'-Nachfolger Sebastian Pufpaff (48) aus Angst vor einer Niederlage vermeiden? Noch am Wochenende hatte Senderchef Hannes Hiller gegenüber RND betont: „Die Marke 'TV Total' und Puffi sind ein perfektes Match – und das Original, das auf ProSieben läuft. Angst ist kein guter Berater.“





