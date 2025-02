Stefan Raabs ESC-Comeback: Der Show-Experte setzt auf deutsche Erfolge

Nach seinem TV-Comeback 2024 plant Stefan Raab ein neues Kapitel seiner Karriere: Er kehrt als ESC-Mastermind zurück und setzt seine Erfahrung und Expertise ein, um Deutschland wieder zum Eurovision Song Contest-Erfolg zu führen.

Stefan Raab (58) beginnt nach seiner großen TV-Rückkehr 2024 ein neues Kapitel seiner „zweiten Karriere“ – mit seiner Rückkehr als ESC-Mastermind. Wie viele Menschen wussten vor einem Jahr im Februar 2024 überhaupt von Stefan Raab s Comeback-Plänen? Der Kreis der Involvierten wird es vermutlich auf einen kleinen Kreis beschränken.

Erst im April ging die Show-Legende mit dem ersten Video an die Öffentlichkeit, das dann in dem Boxkampf mit Regina Halmich (48) und seinem endgültigen Wechsel zu RTL führte. Mittlerweile machen der Kölner Sender und Raab bei mehreren Projekten gemeinsame Sache – ab Februar 2025 auch beim „Eurovision Song Contest“. Der ESC war über Jahre Raabs Herzensprojekt zu seiner VIVA- und ProSieben-Zeit. Nun übernimmt er die Verantwortung für den Vorentscheid – und arbeitet gemeinsam mit RTL und der ARD daran, nach erfolgreichen Jahren wieder einen schlagkräftigen Act für Deutschland ins Rennen zu schicken. Am 14. und 15. Februar gibt es dafür jeweils zwei Live-Shows auf RTL, in denen Bands, Künstlerinnen und Künstler gegeneinander antreten – und versuchen, sich den deutschen Platz für den ESC in Basel (Schweiz) zu sichern. Die gemeinsame Geschichte des Musik-Wettbewerbs und Raab begann 1998. Der gebürtige Kölner schrieb damals den Song „Guildo hat euch lieb“ für Guildo Horn (61) und setzte sich im Vorentschied für den Musiker ein. Ein Reflex, den es immer mal wieder in Raabs Fernseh-Laufbahn gab, folgte dann: Frei nach dem Motto „Ach komm, das kann ich doch auch selbst“ wagte er sich 2000 einfach selbst auf die Bühne und toppte Horns siebten Platz noch einmal. Mit „Wadde hadde dudde da?“ landete er auf dem fünften Platz. In den darauffolgenden Jahren übernahm Raab immer wieder mit eigenen Formaten zum Vorentscheid die Verantwortung für den deutschen ESC-Beitrag – das Highlight war der Erfolg von Lena Meyer-Landrut (33) mit „Satellite“.





