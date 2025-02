Stefan Raabs Rückkehr ins deutsche Fernsehen: „Du gewinnst hier nicht die Million“ startet auch im linearen Fernsehen

Stefan Raabs neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ (kurz: DGHNDMBSR) startet nach der Winterpause auch im linearen Fernsehen. Die „Entertainment-Quiz-Competition-Show“ läuft ab sofort zusätzlich zu RTL+ auch um 20:15 Uhr auf RTL.

Stefan Raab s neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ (kurz: DGHNDMBSR ) ist die deutsche Moderationslegende nun auch wirklich zurück im deutschen Fernsehen . Nach der zweimonatigen Winterpause geht es mit der sogenannten „Entertainment-Quiz-Competition-Show“ weiter – erstmalig auch im linearen Fernsehen . DGHNDMBSR lief vom 18. September bis 18. Dezember 2024 exklusiv beim Streamingdienst RTL +. Ab heute, dem 12.

Februar 2025, wird die Sendung wöchentlich immer mittwochs bei RTL+ weitergehen. Neu ist aber: Ab sofort läuft die Show auch um 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL. Nur wer auf die aktuelle sowie die zurückliegenden Folgen zugreifen möchte, benötigt nach wie vor mindestens das Basic-Abo (5,99 Euro im Monat) des Streamingdienstes. Die Sendungen werden im EMG Studio 1 in Hürth (NRW) aufgezeichnet. Tickets für die Show gibt es auf Raabs eigener Seite, ein regulärer Sitzpreis kostet 39 Euro. Nach seinem Abschied von der großen Bühne 2015 kehrte Stefan Raab Mitte September mit seinem dritten Boxkampf gegen Regina Halmich zurück ins deutsche Fernsehen. Mit der neuen Late-Night-Quiz-Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ geht er nun auch wieder als Moderator seiner eigenen Show auf Sendung. Der Entertainer hat dazu einen Fünfjahresvertrag bei RTL unterschrieben. Die 90-minütige Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ ist eine Mischung aus Quiz, Wettbewerben und Comedy, bei der Raab als Moderator und Kandidat gegen einen Kontrahenten antritt, um diesen die Chance auf die Million zu verbauen. Es erwartet euch ein Mix aus vorherigen Formaten wie „Blamieren oder Kassieren“ und „Schlag den Raab“ mit dem typischen „TV Total“-Charme am Anfang der Sendung. Die Quiz-Fragen und Challenges werden von wechselnden Gast-Moderatoren präsentiert. Den Anfang hat dabei natürlich Elton gemacht, aber auch Steffen Hallaschka, Thomas Gottschalk, Jan Köppen, Sophia Thomalla und Frauke Ludowig dienten bereits als Spielleiter.





