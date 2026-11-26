Borussia Mönchengladbach trennt sich überraschend von Geschäftsführer Stefan Stegemann. Präsident Rainer Bonhof begründet die sofortige Befreiung mit unterschiedlichen Auffassungen.

Borussia Mönchengladbach hat in einer Phase sportlicher Unsicherheit tiefgreifende personelle Veränderungen in der Vereinsführung vollzogen. Der Verein hat seinen Geschäftsführer Stefan Stegemann mit sofortiger Wirkung beurlaubt und muss sich nun in der Führungsspitze neu aufstellen. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag von der Fußballmannschaft bekanntgegeben, die sich aktuell am Tabellenende der Bundesliga bewegt.

Sofortige Befreiung von Stefan Stegemann

Die Trennung von dem 62-jährigen Stefan Stegemann erfolgte völlig überraschend und ohne Vorwarnung. Das Präsidium des Vereins hatte die Entscheidung getroffen, den Geschäftsführer zu entlassen, was das offizielle Statement am Donnerstag bestätigte. Stegemann war seit fünf Jahren in Mönchengladbach tätig, wobei er zunächst die Position des Vizepräsidenten innehatte. Er folgte am 1. Januar 2025 dem langjährigen und als erfolgreich geltenden Stephan Schippers auf den Posten des CEOs.

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Begründung durch unterschiedliche Auffassungen

Präsident Rainer Bonhof, der selbst zuletzt unter dem Druck der Fans stand, nachdem der Fan-Dachverband der Borussia ihn zum Rücktritt aufgefordert hatte, legte die Gründe für den Wechsel offen. Bonhof führte an, dass unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Zusammenarbeit und die sportliche sowie organisatorische Ausrichtung des Vereins zu dieser drastischen Maßnahme geführt haben. Trotz der aktuellen sportlichen Krise betonte Bonhof, dass der Verein nun eine Neuaufstellung der Geschäftsführung anstrebt.

Markus Aretz übernimmt vorübergehend die Führung

Im Zuge der personellen Neuordnung hat Präsident Rainer Bonhof erklärt, dass Markus Aretz bis auf Weiteres alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft sein wird. Diese Übergangslösung soll sicherstellen, dass die operativen Geschäfte des Vereins weiterlaufen, während die Suche nach einer dauerhaften Neuaufstellung der Führungsebene erfolgt. Die Rolle von Markus Aretz ist somit als interimistische Lösung zu verstehen, die Stabilität in einer turbulenten Phase bieten soll.

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Stellungnahme von Stefan Stegemann zum Ausscheiden

Stefan Stegemann reagierte auf die überraschende Kündigung mit einer Erklärung, in der er seine Sichtweise darlegte. Er führte aus, dass er trotz der gegenwärtigen sportlichen Situation der Überzeugung sei, dass in den vergangenen zwei Jahren sehr wichtige und richtige Schritte für die Weiterentwicklung des Vereins angestoßen und gegangen wurden. Diese Worte deuten darauf hin, dass er die Trennung nicht als Scheitern seiner strategischen Arbeit, sondern als Ergebnis interner Differenzen betrachtet.

Kontext der sportlichen Krise und des Präsidiums

Die Entlassung von Stefan Stegemann fällt in eine Zeit, in der Borussia Mönchengladbach als Schlusslicht der Bundesliga agiert. Die sportlichen Ergebnisse haben zu einer angespannten Stimmung im Verein geführt, die sich auch auf die Strukturen der Führungsebene ausgewirkt hat. Präsident Rainer Bonhof musste sich bereits vor dieser Entscheidung mit Forderungen des Fan-Dachverbands auseinandersetzen, was die Dringlichkeit der aktuellen Umstrukturierung unterstreicht und die Komplexität der Lage im deutschen Fußball verdeutlicht.