Stefan Ustorf: "Wir sind ein Team, das sich unter den Top-Acht der Welt etabliert hat."

Stefan Ustorf, ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers, spricht über die aktuelle Mannschaft und die WM in der Schweiz.

Er war langjähriger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und holte sechs Meistertitel mit den Berliner Eisbären. Sein Trikot hängt unter dem Dach der hauptstädtischen Uber Arena.

Seit März 2021 arbeitet Stefan Ustorf (52) erfolgreich als Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Während der WM in der Schweiz ist der frühere Mittelstürmer ab Freitag TV-Experte für ProSieben und Joyn. BILD sprach mit Stefan Ustorf.

„Ich glaube, wir sind ein Team, das sich unter den Top-Acht der Welt etabliert hat. Und dort gehören wir auch hin. Wir haben in jedem Turnier die Chance, um die Medaillen zu spielen, dürfen es aber nicht erwarten. Es kann sein, dass wir ins Halbfinale der WM kommen, es kann aber auch sein, dass wir während eines Turniers das Viertelfinale verpassen.

Wir sind gut genug, um ins Viertelfinale zu kommen und für eine Überraschung zu sorgen.

“„Entscheidend wird sein, dass wir uns schnell als Mannschaft finden. Über mannschaftliche Geschlossenheit, taktische Disziplin und Struktur sollten wir erfolgreich sein.

“ Was zeichnet unsere aktuelle Mannschaft bei der WM aus, die auf die Top-Stars Leon Draisaitl und Tim Stützle aus der NHL aufgrund von Verletzungen verzichten muss? „Natürlich hätten wir sie gern dabei gehabt. Je mehr bessere Spieler dabei sein können, umso besser. Uns zeichnen Charakterstärke und harte Arbeit aus.

Aber wir spielen auch technisch gutesPlayoff-Held Liam Kirk trifft bei der WM mit Großbritannien auf das DEB-Team.

„Wenn alles gut läuft, kämpfen wir um eine Medaille, aber man darf es nicht erwarten. In einem Turnier kann viel passieren.

“ Zum Auftakt geht es am Freitag gegen Finnland. Ist es gut, dass wir gleich gegen eine große Eishockey-Nation antreten müssen? Sechs Spieler sind vom Meister aus Berlin dabei, die sehr viele Spiele in den Knochen haben. Ist es ein Risiko, so viele Aktive vom Meister zu nominieren?

„Nein. Man kann die Spieler doch nicht dafür bestrafen, dass sie ins Finale gekommen sind und den Meistertitel geholt haben. Sie spielen doch nicht umsonst beim Deutschen. Meister.

Es sind unsere besten Spieler, wenn sie körperlich fit sind.

“„Mein Job ist es, Spiele zu analysieren und so dem Fan am TV das Spiel verständlich zu machen. Es geht nicht um Kritik.





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