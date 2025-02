Stefan Webers Plagiatsschlag gegen Robert Habeck: Ein Blick auf den umstrittenen Plagiatsjäger

Stefan Weber, bekannt als „Plagiatsjäger“, wirft erneut Vorwürfe im politischen Umfeld auf. Dieses Mal steht der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck im Visier. Habecks Doktorarbeit wird von Weber als getäuscht beschrieben, doch die Universität Hamburg sieht keinen Plagiat. Ein Blick auf Webers Vergangenheit zeigt häufige Anschuldigungen, die Universitäten nicht bestätigen konnten. Webers Motive werden hinterfragt, ebenso wie sein Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft und Politik.

Stefan Weber , der sich selbst als „ Plagiat sjäger“ bezeichnet, ist bereits seit dem Bundestagswahlkampf 2021 ein umstrittener Akteur in der deutschen Politik . Damals untersuchte er das Sachbuch der damaligen Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock und entdeckte Stellenweise Plagiat e. Baerbock zog das Buch zurück und verlor in Umfragen an Zustimmung. Vier Jahre später, im neuen Wahlkampf, kehrt Weber mit Anschuldigungen gegen den Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck zurück.

Weber wirft Habeck vor, in seiner Doktorarbeit getäuscht zu haben. Die Vorwürfe wurden auf dem rechtspopulistischen Portal Nius veröffentlicht. Habeck selbst hatte seine Arbeit bereits zuvor von der Universität Hamburg unabhängig prüfen lassen, die zu dem Schluss kam, dass Habeck nicht plagiiert hat.Weber hält jedoch an seiner Darstellung fest, ebenso hartnäckig wie im Fall Baerbock. Damals hatte er scheibchenweise vorgelegt, bis selbst Politiker anderer Parteien eine Kampagne gegen Baerbock vermuteten. Webers Vorgehen stößt immer wieder auf Kritik, denn er hat die Jagd zum Beruf gemacht. Wenn er Doktorarbeiten oder Lebensläufe nach Urheberrechtsverletzungen durchsucht, nimmt er dafür Geld von Auftraggebern. Manchmal sind das Kanzleien, manchmal auch Privatpersonen. Beispielsweise kann ein Arzt bei einer Operation einen Fehler gemacht haben und die Patientin will wissen, ob er wirklich einen Doktortitel hat. Oder jemand will einem anderen politisch schaden und dessen Glaubwürdigkeit in Zweifel ziehen. Auch die damalige stellvertretende Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“, Alexandra Föderl-Schmid, wurde von Weber angegriffen. Das rechtspopulistische Portal Nius und dessen Chefredakteur Julian Reichelt (ehemals „Bild“) beauftragten Weber mit einem Gutachten. Weber erhob schließlich schwere Vorwürfe gegen die Journalistin, Nius berichtete vorverurteilend über sie. Föderl-Schmid zog sich daraufhin aus der Chefredaktion und dem Tagesgeschäft der SZ zurück. Vorübergehend wurde sie vermisst, ein Abschiedsbrief wurde gefunden. Tage später fand man sie jedoch lebend. Und schließlich gab die Universität Salzburg nach mehrmonatiger Prüfung bekannt, dass in Föderl-Schmids Doktorarbeit „kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten“ festzustellen sei. Der Schaden war jedoch bereits angerichtet





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stefan Weber Plagiat Robert Habeck Annalena Baerbock Nius Wissenschaft Politik Kritiken Hochschulen Doktorarbeiten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan-Raab-Show bald im Free-TV - erster Gast Robert HabeckSpaßmacher Stefan Raab wird künftig mittwochs ohne Paywall auf RTL zu sehen sein. Robert Habeck und Barbara Schöneberger sind seine ersten Gäste - für die Konkurrenz „TV total“ keine gute Nachricht.

Weiterlesen »

Stefan Raabs Show kommt ins Free-TV – Robert Habeck zu GastStefan Raabs neue Show gibt‘s bald auch im Free-TV bei RTL.

Weiterlesen »

Rückkehr ins Fernsehen: Stefan Raab kommt nun doch ins Free-TV – und mit ihm Robert HabeckMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Robert Habeck: Gelbhaar-Skandal – Verbot Habeck RTL brisante Fragen?Ein Mann – kein Wort. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck schweigt beharrlich in der Affäre Gelbhaar.

Weiterlesen »

Grüne Jugend wirft Robert Habeck „Hass und Hetze“ vor: Interner Aufstand gegen MigrationsplanDie Grüne Jugend Niedersachsen setzt Habeck mit Friedrich Merz gleich und kritisiert seine Ideen für die Migration. Zerstört die Parteilinke Habecks Wahlkampf?

Weiterlesen »

Habeck: Der nächste Kanzler sollte ein Anti-Habeck seinEin Blick auf die üble Bilanz des Wirtschaftsministers legt nahe, dass der nächste Kanzler ein Anti-Habeck sein sollte. Habeck wirft Friedrich Merz die Schuld an der schlechten Wirtschaftslage und prophezeit ein ökonomisches Drama. Doch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht die Lage noch düsterer und warnt vor schmerzhaften Reformen.

Weiterlesen »