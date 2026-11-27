Das Amtsgericht Münster verurteilt den Neonazi Stefan Wijkamp zu acht Monaten Haft auf Bewährung. Seine öffentliche Verherrlichung Adolf Hitlers wurde als Volksverhetzung geahndet.

Das Amtsgericht Münster hat am Freitag den niederländischen Neonazi Stefan Wijkamp zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Strafe fällt wegen der Tatbestandsmerkmale der Volksverhetzung, da der Angeklagte öffentlich und in extremen Tönen Adolf Hitler gepriesen hat. Dieses Urteil gilt als klare Abgrenzung gegen rechtsextreme Propaganda unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit.

Gewalttätige Äußerungen und historische Verherrlichung

Der 58-jährige Stefan Wijkamp hatte sich am 19. Juli 2025 an einer Demonstration in Münster öffentlich geäußert und dabei eindeutige Grenzen überschritten. Er erklärte vor Versammelten, seine Liebe für Deutschland sei gleichzusetzen mit Adolf Hitler. Zudem bezeichnete er den Diktator, der Millionen von Juden ermorden ließ, als Weltwunder ohne Gleichnis, als brillant und als Genie. Diese Statements wurden im Video festgehalten und dienten als zentrale Beweismittel für die Anklage.

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Prozessverlauf und rechtliche Einordnung der Tat

Bereits vor vier Monaten hatte das Gericht erste Entscheidungen getroffen, woraufhin Wijkamp Einspruch einlegte und der Fall erneut verhandelt wurde. Der Angeklagte reiste persönlich nach Münster, begleitet von einem fragwürdigen Umfeld, zu dem auch der führende deutsche Neonazi Sascha Krolzig gehörte. Die Staatsanwaltschaft und die Richterin Antonia Buddenbäumer stellten klar, dass die öffentliche Verherrlichung des Nationalsozialismus den öffentlichen Frieden stört und damit strafrechtlich relevant ist.

Widerruf der Meinungsfreiheit durch rassistische Hetze

Richterin Buddenbäumer betonte, dass die Meinungsfreiheit zwar ein grundlegendes Recht darstellt, dieses aber klare Schranken kennt, die von Wijkamp deutlich überschritten worden sind. Bereits die Aussage, im Falle eines Sieges des Dritten Reiches würden alle Anwesenden heute Heil Hitler rufen, reicht laut Gericht aus, um den Tatbestand der Volksverhetzung zu erfüllen. Tim Jander von der Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass eine Freiheitsstrafe in solchen Fällen zwingend erforderlich ist, um gesellschaftliche Werte zu schützen.

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Urteilsverkündung und finanzielle Konsequenzen für den Angeklagten

Nach Abwägung der Umstände wurde die achtmonatige Haftstrafe auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, da Stefan Wijkamp vorbestellungsfrei ist. Zusätzlich muss er eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro sowie alle Verfahrenskosten tragen. Während der Verhandlung trug der Angeklagte ein Edelweiß-Abzeichen an seiner Krawatte, ein Symbol, das ursprünglich von den Gebirgsjägern der Waffen-SS verwendet wurde und weitere rechtliche Implikationen aufwirft.

Künftige Rechtswege und politische Einbettung des Falls

Wijkamps Anwalt hatte während des Prozesses einen Freispruch gefordert und den Antrag der Staatsanwaltschaft als absurd zurückgewiesen. Dennoch geht die Beobachter davon aus, dass das Urteil nicht final sein wird. Es ist davon auszugehen, dass Stefan Wijkamp gemeinsam mit seiner Verteidigung Revision einlegen wird, um das Urteil vor höheren Instanzen anzufechten. Der Fall markiert somit einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen die öffentliche glorifizierung nationalsozialistischer Verbrechen in Deutschland.