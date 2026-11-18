Das Amtsgericht Cottbus verurteilt den Vorsänger Stefan Z. von Energie Cottbus wegen eines brutalen Angriffs auf drei Männer. Die Strafe beträgt zehn Monate Haft auf Bewährung.

Das Amtsgericht Cottbus hat Stefan Z., den aktiven Vorsänger der Nordwand von Energie Cottbus, wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Straftat, die sich am 23. Oktober 2022 zugetragen hat, endete vor Gericht mit einem Urteil, das Stefan Z. und den Mitangeklagten Paul H. je eine zehnmönatige Bewährungsstrafe einbrachte.

Brutale Verfolgungsjagd und schwerer Angriff

Die Tatabläufe liegen mehr als vier Jahre zurück. Stefan Z. und Paul H. wurden am 23. Oktober 2022 in der Nähe des Clubs Gladhouse in Cottbus angeklagt. Sie haben dort eine Gruppe von drei Männern beschimpft und diese durch die Stadt verfolgt. Die Opfer schilderten, dass sie dabei mit homophoben Beleidigungen und Schimpfwörtern gegen Linke belegt wurden. Die verfolgte Gruppe rief während der Flucht die Polizei.

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Einer der Männer stürzte und wurde von den Tätern eingeholt. Stefan Z. soll auf dem Opfer gekniet und es mit Fäusten und Ellbogen ins Gesicht geschlagen haben. In der Folge kamen Tritte gegen Kopf und Körper hinzu. Das Opfer gab an, zwischen 50 und 100 Schläge erhalten zu haben und mehrere Zähne verloren zu haben. Er beschrieb, dass er nach dem Angriff Blut und Fremdkörper im Mund gespürt habe, was er wahrscheinlich auf Hundekot oder Schuhreste zurückführte.

Zeugenaussagen und Tatumstände

Ein Freund des Opfers berichtete vor Gericht von lauten Schlägen. Er habe den Tätern zugerufen, dass das Opfer ein kleines Kind habe, was jedoch keine Änderung bewirkt habe. Die Richter konnten den beiden Angeklagten nicht eindeutig die Tritte zuordnen. Das Opfer erklärte, die Täter hätten ihn aufgefordert, Heil Hitler zu sagen. Aus Angst vor weiterer Gewalt habe er diese Aufforderung befolgt, die Schläge setzten sich jedoch fort.

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Stefan Z. und Paul H. versuchten nach dem Angriff zu fliehen, wurden jedoch von der Polizei festgenommen. Dabei sollen sie einen Polizisten beschimpft haben. Die lange Verfahrensdauer von über vier Jahren hat beim Opfer dazu geführt, dass es nicht zur Ruhe gekommen ist. Es leidet unter Schlafstörungen und erhält traumapsychologische Behandlung. Die Auseinandersetzung belastet den Betroffenen weiterhin stark.

Verteidigung und rechtsextremer Hintergrund

Stefan Z. und Paul H. zeigten sich vor Gericht reumütig und entschuldigten sich beim Opfer. Sie räumten Teile der Vorwürfe ein, erklärten jedoch große Erinnerungslücken aufgrund von Alkoholkonsum. Einen rechtsextremen Hintergrund wiesen sie zurück. Sie bestritten, Zecken gerufen oder das Opfer zu Heil Hitler aufgefordert zu haben.

Die Verteidigung betonte, die Tat habe nichts mit Politik zu tun. Ein Anwalt argumentierte, die Angeklagten seien zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Die Richterin verurteilte beide Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Verfahrensdauer sehr lang war, gilt jeweils ein Monat der Strafe als bereits verbüßt. Auf ein mögliches rechtes Tatmotiv ging die Richterin in ihrer Urteilsbegründung nicht ein.

Schweigen des Vereins Energie Cottbus

Energie Cottbus äußerte sich nicht zum Verfahren. Der Verein, der sich offiziell gegen rechts positioniert, gab an, keine Kenntnisse über den Fall zu haben. Stefan Z. ist als Gesicht der Nordwand bekannt. Paul H. erhielt die gleiche Strafe. Das Urteil ist nun bekannt, nachdem es zuvor vom Tagesspiegel berichtet wurde. Die Opfer leiden bis heute unter den Folgen des Angriffs. Das Amtsgericht Cottbus hat die Sache nun abschließend behandelt.