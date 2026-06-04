Stefanie Giesinger reagiert auf Ex-Freunds Flirt mit Toni Garrn

Stefanie Giesinger (29) hat die Fotos nicht übersehen: Bei den French Open in Paris küsste ihr Ex-Freund Jeremy Steeb (26), Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb (58), Topmodel Toni Garrn (33). Wie BILD erfuhr, soll es die große Liebe sein. Noah Becker (32) soll die beiden einander vorgestellt haben. Giesinger reagierte auf die öffentliche Zuneigung ihres Ex in einem TikTok-Video.

Stefanie Giesinger (29) hat die Fotos nicht übersehen: Bei den French Open in Paris küsste ihr Ex-Freund Jeremy Steeb (26), Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb (58), Topmodel Toni Garrn (33).

Wie BILD erfuhr, soll es die große Liebe sein. Noah Becker (32) soll die beiden einander vorgestellt haben. Giesinger reagierte auf die öffentliche Zuneigung ihres Ex in einem TikTok-Video. Ungeschminkt im Bett zeigt sie sich initially, mit der Nachricht, dass ihr Ex ein Supermodel datet.

Doch Giesinger, selbst ein wunderhübsches Model, lässt sich davon nicht runterziehen. Sie lässt sich von einer Visagistin schminken und posiert danach selbstbewusst. Zum Ende des Videos schreibt sie: 'Wieder einmal von einem Mädchen gerettet.

' Ihre Freundinnen scheinen immer für sie da zu sein. BILD berichtete im März 2023 erstmals über die Verbindung von Giesinger und Start-up-Gründer Steeb. Sie sollen sich im Jahr zuvor kennengelernt haben. Damals gab sich Giesinger schwer verliebt.

Die Liebe währte jedoch nicht lange. Im Juni 2024 wurde sie mit einem neuen Mann gesichtet. Momentan soll sie Single sein. Giesinger und Steeb wurden im März 2023 in München gesehen.

Steebs Vater gehörte in den 80er- und 90er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Tennisprofis und gewann mit seinem Team dreimal den Davis Cup. Steeb lebt als Unternehmer auf Mallorca. Der öffentliche Flirt von Giesingers Ex und Supermodel Garrn hat Stefanie nicht ungerührt gelassen. Fans und Freunde lieben den TikTok-Clip und erinnern sie daran, dass sie selbst ein tolles Model ist.

Ann-Kathrin Götze (36) kommentiert unter dem Video: 'Ähm, da steht ein Supermodel.





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