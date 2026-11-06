Stefanie Hubig legt Maßnahmenpaket gegen Gewaltschutzlücken vor

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig stellt ein umfassendes Maßnahmenpaket vor, um den Schutz von Frauen vor Gewalt zu stärken. Die neuen Gesetze adressieren konkrete Urteile des Bundesgerichtshofs und schließen Straflücken bei sexueller Gewalt und digitaler Belästigung.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ( SPD) kündigt eine umfassende Verbesserung des Schutzes für Frauen vor Gewalt an. Sie bezeichnet die aktuelle politische Lage als dynamisch und betont, dass eine breite Überzeugung in der Regierung besteht, wesentliche Fortschritte erzielen zu können. Für Hubig ist klar, dass Gewalt kein Schicksal ist, das Opfer einfach hinnehmen müssen. Um diese Lücken im bestehenden Rechtssystem zu schließen, wird ein detailliertes Maßnahmenpaket vorgelegt, das auf konkreten justiziellen Anforderungen basiert.

Konsequenzen des Bundesgerichtshof-Urteils

Der unmittelbare Auslöser für eine zentrale gesetzliche Neuerung ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Das höchste deutsche Gericht hatte festgestellt, dass betäubende Substanzen, die beispielsweise in Getränken verabreicht werden, kein gefährliches Werkzeug im Sinne von Paragraph 177 des Strafgesetzbuchs sind. Diese rechtliche Einstufung hatte zur Folge, dass die gesetzliche Mindeststrafe von fünf Jahren Haft in diesen Fällen nicht automatisch galt. Die Bundesregierung will dies nun ändern, indem künftig auch gefährliche Mittel in den Katalog der Waffen und gefährlichen Werkzeuge aufgenommen werden.

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Der Weg zu diesem Gesetz war nicht ohne Widerstände. Der Bundesrat hatte zuvor vor potenziellen Anwendungsproblemen und weiteren Strafbarkeitslücken gewarnt. Als Alternative schlug der Bundesrat vor, im Tatbestand explizit von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen zu sprechen. Die Bundesregierung lehnte diesen Vorschlag jedoch ab, da die im aktuellen Entwurf gewählten Formulierungen weiter gefasst sind und somit einen breiteren Schutzrahmen bilden sollen.

Neuklassifizierung von Belästigung und Mord

Neben der Anpassung bei betäubenden Substanzen sollen auch nicht-körperliche verbale und nonverbale Belästigungen strafrechtlich präziser erfasst werden. Die Ministerin kritisierte den zuvor gängigen Begriff Catcalling als verharmlosend. Stattdessen soll ein neuer Paragraph 184i Strafgesetzbuch eingeführt werden. Demnach wird jede Person, die eine andere durch eine sexuell bestimmte Äußerung oder Geste belästigt, die geeignet ist, sie einzuschüchtern oder zu bedrängen, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

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Gleichzeitig soll klargestellt werden, dass Tötungen aus geschlechtsspezifischen Motiven als Tötungen aus niedrigen Beweggründen einzustufen sind und damit als Mord nach Paragraph 212 Strafgesetzbuch geahndet werden müssen. Derzeit werden solche Morde oft nur als Totschlag bestraft, was dem besonderen Unrechtsgehalt dieser Verbrechen nicht gerecht wird. Das Justizministerium betont jedoch, dass weniger schwerwiegende Verhaltensweisen wie sexuell motiviertes Hinterherpfeifen, Anstarren oder missglückte Komplimente nicht strafwürdig sein sollen.

Verjährungsfristen und digitale Gewalt

Weitergehende Veränderungen betreffen die Verjährungsregeln und den Umgang mit digitaler Gewalt. Die Verjährungsfrist für Vergewaltigung und gemeinschaftlich begangene Sexualstraftaten soll auf zwanzig Jahre verlängert werden. Zusätzlich sind höhere Strafen für Gruppentaten sowie für Vergewaltigungen vorgesehen, die eine Schwangerschaft der Opfer zur Folge haben. Parallel dazu läuft das parlamentarische Verfahren zum Gesetz zur Stärkung des zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutzes vor digitaler Gewalt.

Als Beispiele für diese neue Gesetzeskategorie nennt die Ministerin Deepfakes, Cybergrooming und Hatespeech. Straftatbestände umfassen etwa das heimliche Herstellen oder Verbreiten intimer Bildaufnahmen. Ein signifikanter Schub für diese Debatte ging von den Vorwürfen der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen, aus. Ulmen bestreitet die Vorwürfe, doch der Fall hat die Dringlichkeit des legislativen Handelns deutlich gemacht. Auf zivilrechtlicher Ebene sollen Betroffene künftig effektivere Instrumente gegen digitale Gewalt erhalten.

Zukünftige Opferrechte und Prävention

Neben den strafrechtlichen Anpassungen liegt seit 2025 ein Entwurf für eine grundlegende Reform der Strafvorschriften zu Menschenhandel und sexueller Ausbeutung vor. Dieser wird bereits im Parlament behandelt. Geplant ist zudem eine Reform der Strafprozessordnung, um die Opferrechte bei Vernehmungen, in der Nebenklage und im sogenannten Adhäsionsverfahren zu stärken. Familiengerichte sollen künftig in Fällen häuslicher Gewalt die Möglichkeit erhalten, Täter zum Tragen elektronischer Fußfesseln zu verpflichten.

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Ein weiterer wichtiger Schritt ist die psychosoziale Prozessbegleitung. Der Bundestag hat bereits ein Projekt dafür angenommen, das betroffenen Opfern häuslicher Gewalt in gravierenden Fällen einen Anspruch auf kostenfreie Prozessbegleitung und anwaltlichen Beistand garantiert. Der Zugang für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen wird dabei vereinfacht. Zudem können Familiengerichte Gewalttäter zu sozialen Trainingskursen verpflichten und aus dem Waffenregister Auskünfte zur Gefährdungsanalyse einholen.

Für familiengerichtliche Verfahren ist ein neuer Entwurf im Kabinett bereits beschlossen. Dieser sieht vor, dass Gerichte bei Anzeichen häuslicher Gewalt aktiv ermitteln müssen, wie Kind und Elternteil betroffen sind. In solchen Fällen sollen die Gerichte nicht mehr wie bisher üblich auf ein Einvernehmen zwischen den Eltern hinarbeiten, sondern primär dem Schutz der Opfer dienen. Verstöße gegen Gewaltschutzanordnungen sollen künftig schärfer geahndet werden, um eine echte Abschreckungswirkung zu erzielen und die Sicherheit der Betroffenen nachhaltig zu gewährleisten.