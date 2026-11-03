Stefanie Hubig plant "Nur Ja heißt Ja" im Sexualstrafrecht

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will das Sexualstrafrecht verschärfen. Mit dem Prinzip "Nur Ja heißt Ja" sollen sexuell aktive Handlungen strenger geregelt werden.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ( SPD) kündigt eine wesentliche Verschärfung des Sexualstrafrecht s an. Zehn Jahre nach der Einführung des Prinzips "Nein heißt Nein" plant sie einen weiteren rechtlichen Schritt hin zum Grundsatz "Nur Ja heißt Ja". Die Ministerin begründet dies damit, dass sexuelle Handlungen zwingend einvernehmlich sein müssen und dies auch explizit im Gesetz verankert werden sollte.

Grundlage für neue Gesetzgebung

Stefanie Hubig äußerte diese Pläne im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und betonte, dass sie der Überzeugung ist, nun einen weiteren Schritt zu einer Regelung nach dem Prinzip "Nur Ja heißt Ja" gehen zu müssen. Sie erklärte, dass sexuelle Handlungen einvernehmlich sein müssten. Dies gelte als Selbstverständlichkeit und müsse ihrer Ansicht nach auch im Gesetz widergespiegelt werden. Die Bundesjustizministerin gab bekannt, dass sie die entsprechende gesetzliche Regelung noch in diesem Jahr auf den Weg bringen wolle.

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Kritik an bestehender Rechtslage

Derzeitige gesetzliche Bestimmungen basieren auf einem Reformgesetz, das im November 2016 in Kraft getreten ist. Der Kernsatz besagte damals, dass sexuelle Handlungen bestraft werden können, wenn sie gegen den erkennbaren Willen einer Person vorgenommen werden. Stefanie Hubig hält diese Vorgabe für nicht mehr ausreichend. Sie argumentiert, dass es Fälle gebe, in denen Betroffene nicht in der Lage seien, ihren entgegenstehenden Willen äußern zu können. Dies trete beispielsweise ein, wenn Personen in eine Art Schockstarre verfielen.

Schweigen ist keine Zustimmung

Nach Auffassung der Bundesjustizministerin kann in solchen Situationen von Schockstarre dennoch eine strafwürdige Vergewaltigung vorliegen. Sie betonte ausdrücklich, dass Schweigen keine Zustimmung bedeute. Erst am Montag hatte Stefanie Hubig bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Anpassungen am Vergewaltigungstatbestand vorsieht. In ihrem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bekräftigte sie, dass ein weiterer Gesetzentwurf zum Sexualstrafrecht bald folgen soll.

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Einheit über Schutz für Minderjährige

Dieser neue Entwurf soll explizit einen Vorschlag für eine Regelung nach dem Prinzip "Nur Ja heißt Ja" enthalten. Stefanie Hubig kündigte an, dass sie den Regierungsfraktionen bereits bald einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen werde. In der Koalition von Union und SPD bestehe bereits Einigkeit über ein "Nur Ja heißt Ja" für Minderjährige. Diese politische Einigkeit zeigt, dass der Schutz junger Menschen im Fokus der Regierung steht und bereits weitgehend unbestritten ist.

Keine Unterscheidung bei Erwachsenen

Die Bundesjustizministerin vertrat den Standpunkt, dass keine Altersunterschiede gemacht werden sollten. Sie ist der Auffassung, dass die gleiche Regelung wie bei Minderjährigen auch für Erwachsene gebraucht werde. Stefanie Hubig erklärte weiter, dass sie für die Ausweitung auf Erwachsene bereits viel Unterstützung sehe. Dies deutet auf eine breite politische Akzeptanz für eine Verschärfung der Rechtslage hin, die über den bisherigen Schutz junger Menschen hinausgeht.

Bewegung im Gewaltschutz

Auf dem Gebiet des Gewaltschutz bewege sich gerade politisch sehr viel. Stefanie Hubig stellte fest, dass es eine breite Überzeugung gebe, dass die Regierung hier viel erreichen könne und dies auch erreichen müsse. Sie unterstrich, dass Gewalt kein Schicksal sei, das Frauen einfach hinnehmen müssten. Diese Statements der Ministerin markieren einen klaren politischen Willen, die Rechte von Betroffenen sexueller Gewalt stärker zu schützen und das Rechtssystem an moderne Erkenntnisse anzupassen.