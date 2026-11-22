Das Bundesjustizministerium legt einen Entwurf vor, um Tötungen aus geschlechtsspezifischen Motiven explizit als Mord nach Paragraph 211 zu definieren. Ziel ist die Schließung juristischer Lücken beim Schutz von Frauen vor Gewalt.

Das Bundesjustizministerium hat den langjährigen Entwurf zur Anpassung des Mordparagraphen 211 im Strafgesetzbuch finalisiert. Dieser Schritt zielt darauf ab, Tötungen von Frauen aus geschlechtsspezifischen Motiven, umgangssprachlich als Femizid e bezeichnet, eindeutig als Mord zu klassifizieren. Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD betonte in einem Statement, dass Taten, bei denen Männer Frauen aus einem besitzergreifenden oder dominanten Impuls heraus töten, grundsätzlich als Mord geahndet werden müssen.

Neue Definition für geschlechtsspezifische Tötungen

Der Kern des neuen Gesetzentwurfs besteht darin, den Tatbestand des Mordes präziser zu fassen. Während Totschlag nach Paragraph 212 in der Regel mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis fünfzehn Jahren geahndet wird, sieht Paragraph 211 für Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Der Unterschied liegt in der Motivation und der Art der Tatbegehung. Der Entwurf führt hinzu, dass Tötungen aus niedrigen Beweggründen nun explizit auch solche aus geschlechtsspezifischen Gründen umfassen sollen. Dies soll die rechtliche Grundlage stärken, um solche Verbrechen mit der maximalen Strafhöhe des deutschen Rechtssystems zu belegen.

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Juristische Unsicherheit und aktuelle Rechtslage

Auch nach geltender Rechtslage war es möglich, Femizide als Mord zu verurteilen, da geschlechtsspezifische Motive oft unter den Oberbegriff der niedrigen Beweggründe fielen. In der Praxis war die Rechtsprechung jedoch uneinheitlich und führte zu erheblicher Unsicherheit bei der Bewertung von Einzelfällen. Das Justizministerium stellt klar, dass viele Gerichte bereits Mord annahmen, das Gesetz selbst aber nicht eindeutig genug war. Durch die neue Formulierung soll diese Lücke geschlossen und eine einheitliche Handhabung in den Verfahren sichergestellt werden.

Studien belegen hohe Quote an Totschlagurteilen

Zur Begründung des Vorhabens zitiert das Ministerium Studien, die eine signifikante Diskrepanz zwischen der Schwere der Tat und der tatsächlichen Verurteilung aufzeigen. Eine Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und der Universität Tübingen kam zu dem Ergebnis, dass bei der Hälfte der sogenannten De-Etablierungsfemizide, also der Tötung einer Ex-Partnerin nach einer Trennung, eine Verurteilung wegen Totschlags erfolgte. Weitere Analysen zeigten, dass in rund 56 Prozent der untersuchten Femizid-Fälle eine Einstufung als Totschlag stattfand, obwohl die Umstände oft eine Mordqualifikation rechtfertigten.

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Symbolische Neufassung vom NS-Erbe

Neben der strafrechtlichen Schärfung ist auch eine strukturelle Neufassung des Paragraphen 211 geplant. Derzeitige Formulierungen stammen noch aus der NS-Zeit und definieren den Mörder subjektiv als den Täter. Dieser Ansatz soll durch eine objektive Beschreibung der Tathandlung ersetzt werden. Damit soll sich das Gesetzgeber eindeutig vom stigmatisierenden Sprachgebrauch der Vergangenheit distanzieren. Die neue Formulierung würde direkt an die Tat anknüpfen, anstatt den Täter in den Mittelpunkt der Definition zu stellen.

Weiterer Weg und politische Einordnung

Der Entwurf befindet sich aktuell noch in der regierungsinternen Abstimmung, bevor er zeitnah veröffentlicht wird. Das Vorhaben ist im Koalitionsvertrag verankert, wo der Schutz von Frauen und die Bekämpfung von Gewaltkriminalität als prioritäre Ziele festgehalten sind. Zwar wird der Begriff Femizid dort nicht explizit verwendet, die Maßnahmen dienen jedoch der Umsetzung dieser politischen Vorgaben. Die Einführung eines neuen Qualifikationsmerkmals für geschlechtsspezifische Beweggründe markiert einen historischen Schritt in der deutschen Rechtsprechung.