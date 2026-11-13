Stefanie Powers: 84-Jährige in Los Angeles sportlich und fit unterwegs

Stefanie Powers (84) zeigt sich in L.A. topfit in Sportkleidung. Die Hart aber herzlich-Starin besticht durch ihr energiegeladenes Aussehen und ihr Engagement für Wildtiere.

Die US-amerikanische Schauspielerin Stefanie Powers hat sich am Nachmittag in Los Angeles öffentlich blicken lassen und dabei ein aktives, sportliches Auftreten bewiesen. Die heute 84 Jahre alte Darstellerin, die durch die Kultserie Hart aber herzlich international bekannt wurde, verzichtete auf elegante Abendmode und setzte stattdessen auf bequeme schwarze Leggings sowie weiße Turnschuhe. Dieser lässige Look unterstreicht ihren aktuellen Zustand hoher körperlicher Fitness und Vitalität, der sie zu einer seltenen, aber beeindruckenden Erscheinung im öffentlichen Leben macht.

Sportlicher Look und aktives Auftreten

Stefanie Powers präsentierte sich an diesem Tag in Los Angeles mit einem klaren Fokus auf Mobilität und Komfort. Zu ihrem Outfit trug sie eine Brille mit orange-gefärbten Gläsern, die perfekt zu ihren kupferfarbenen Haaren harmonierten. Statt der für ihre Rolle als Jennifer Hart bekannten glamourösen Kleidung bevorzugte die Dame heute ganz klar sportliche Alltagskleidung. Dieses Bild einer energiegeladenen Seniorin ist umso bemerkenswerter, da sich Powers in den vergangenen Jahren nur noch sehr selten in der Öffentlichkeit zeigt. Die Beobachter vor Ort konnten somit einen seltenen Einblick in das aktuelle, lebensfrohe Leben der Schauspielerin gewinnen.

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Rolle als Jennifer Hart und Serienverlauf

Für Millionen von Fernsehzuschauern ist Stefanie Powers untrennbar mit ihrer Rolle als Jennifer Hart verbunden. In der US-Krimiserie Hart aber herzlich, die ab 1979 lief, spielte sie an der Seite von Robert Wagner das wohlhabende Ehepaar Jennifer und Jonathan Hart. Während Wagner den Millionär und Unternehmer Jonathan verkörperte, war Powers die berufstätige Journalistin Jennifer. Gemeinsam lösten die beiden in der Serie Mordfälle und andere Verbrechen auf. Die Serie erstreckte sich von 1979 bis 1984 über fünf Staffeln mit insgesamt 110 regulären Folgen und wurde in Deutschland ab 1983 ausgestrahlt.

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Engagement für Tiere und private Freundschaften

Neben ihrer Schauspieltätigkeit setzt sich Powers seit Jahrzehnten für den Schutz von Wildtieren ein. Zu diesem Zweck gründete sie die William Holden Wildlife Foundation, die nach ihrem verstorbenen Lebensgefährten, dem Hollywood-Star William Holden (†63), benannt ist. In der Serie unterstützten der Butler Max, gespielt von Lionel Stander (†86), und der Hund Friedwart, dessen echter Name Charlie Gray war und der aus einem Tierheim stammte, das Paar bei seinen Ermittlungen. Privat waren Powers und der heute 96-jährige Robert Wagner nie ein Paar, doch verbindet sie bis heute eine enge Freundschaft. Im Februar besuchte sie Wagner zu dessen 96. Geburtstag, wobei er auf Instagram ein gemeinsames Foto teilte und ihre Anwesenheit als besonderes Ereignis würdigte.