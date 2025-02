Stefanos Tzimas beeindruckt mit neuem taktischem Profil

Der FCN-Stürmer Stefanos Tzimas überzeugte in Magdeburg nicht nur mit seiner Torgefährlichkeit, sondern auch mit einer ungewohnten Rolle als Wandstürmer. Trainer Miroslav Klose lobt Tzimas für seine Weiterentwicklung und die Fähigkeit, Bälle im Raum zu halten. Die FCN-Frauen untermauern ihre Aufstiegsambitionen mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Ingolstadt. Das Team blickt voller Vorfreude auf das Spitzenspiel gegen Union Berlin.

Auch in Magdeburg (4:3) war FCN -Angreifer Stefanos Tzimas (19) wieder gewohnt torgefährlich, auch wenn ihm ein eigener Treffer diesmal verwehrt blieb. Für das Spiel entscheidend war der Grieche aber trotzdem, wenn auch in ungewohnter Rolle. Denn Tzimas agierte beim Als sogenannter Wandstürmer machte er dabei viele Bälle fest und diente als Anspielstation für die nachrückenden Mittelfeldspieler. Eine Aufgabe, die das Top-Talent auf Anhieb mit Bravour löste.

Trainer Miroslav Klose (46): „Das hat man so von ihm noch nicht gesehen. Wir haben aber auch viele Sachen neu und anders mit ihm trainiert.“\Der Club-Trainer erklärt: „Immer, wenn ein Ball über ihn drüber gekommen ist, ist er vom Ball weggelaufen. Jetzt haben wir an seinem ersten Kontakt noch mal so ein bisschen mehr gemacht. Und heute gab es genau zwei solcher Bälle, die er dann auch festgemacht hat.“ Bedeutet: Tzimas hat sein schon ohnehin reichlich vorhandenes Repertoire an spielerischem Vermögen nun also wieder um eine Facette erweitert und ist damit für den Gegner noch schwerer ausrechenbar. Klose: „Der Junge wird seinen Weg machen.“\Auch zum Start der Rückrunde untermauerten die FCN-Frauen ihre Aufstiegsambitionen. Zwar tat sich die Mannschaft von Thomas Oostendorp (32) gegen den FC Ingolstadt lange Zeit schwer, aber am Ende stand ein 3:2-Arbeitssieg. Bereits der neunte Dreier aus den letzten elf Pflichtspielen, bei zwei Unentschieden. Logisch, dass auch beim sportlichen Leiter Osman Cankaya (35) die Vorfreude auf das Spitzenspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenzweiten Union Berlin riesig ist. Cankaya zu BILD: „Wir sind als Team deutlich weiter als noch im Hinspiel, als es ja ein eher langweiliges 0:0 gab. Es ist noch ein sehr langer Weg zurück in die Bundesliga, aber natürlich würde uns ein Sieg gegen den Tabellenzweiten reichlich Rückenwind für die weitere Rückrunde geben.





Stefanos Tzimas FCN Fußball Trainer Miroslav Klose Wandstürmer Rückrunde Aufstieg FCN-Frauen Union Berlin

