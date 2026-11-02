Steffen Baumgart kritisiert DFB-Entscheidung zu Niclas Füllkrug

Ex-Trainer Steffen Baumgart erklärt, warum Bundestrainer Jürgen Klopp auf junge Spieler setzen sollte, statt den erfahrenen Niclas Füllkrug zu nominieren.

Der aktuelle Streit um die Nationalmannschaft-Nominierung von Niclas Füllkrug hat neue Dimensionen erreicht. Während der Bremer Angreifer in der Bundesliga auf Hochtouren läuft, zögert Bundestrainer Jürgen Klopp, ihn wieder ins Aufgebot zu berufen. Diese Entwicklung wirft Fragen nach der langfristigen Strategie des DFB auf.

Füllkrug trifft weiter regelmäßig

Niclas Füllkrug befindet sich in einer herausragenden persönlichen Form. Er hat eine beeindruckende Torschützenliste an und hat dabei einen Vereinsrekord von Rudi Völler eingestellt. In sieben Bundesliga-Spielen in Folge traf der 33-jährige Angreifer mindestens einmal ins gegnerische Tor. Trotz dieser Gala-Form zeigte sich Jürgen Klopp bezüglich einer DFB-Nominierung zurückhaltend.

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Der Bundestrainer erklärte bereits, dass die hohe Torquote des Spielers zwar bewundernswert sei. Er wies jedoch darauf hin, dass Füllkrug bereits 33 Jahre alt ist. Diese Tatsache spielt in der langfristigen Planung der deutschen Auswahl eine entscheidende Rolle, was zu Diskussionen über die Zukunft des Sturms führt.

Baumgart fordert Aufbau auf junge Talente

Steffen Baumgart, der ehemalige Bundesliga-Trainer und jetzige Experte in der BILD-Sendung Die Lage der Liga, hat seine Meinung zur aktuellen Situation deutlich geäußert. Er sieht die Notwendigkeit, die nächste Europameisterschaft und Weltmeisterschaft vorzubereiten. Baumgart ist sich relativ sicher, dass eine Nominierung von Füllkrug für diese Ziele möglicherweise nicht klappen wird.

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Der 54-jährige Trainer betont die Aufgabe von Jürgen Klopp, die Mannschaft langfristig zu entwickeln. Deutschland verfüge über viele sehr junge und talentierte Spieler, die noch nicht so weit seien wie Füllkrug. Letzterer performe überragend, doch der Fokus müsse auf der Weiterentwicklung der jungen Kaderschiedsrichter liegen. Wenn Füllkrug eingeladen würde, gäbe es keine Beschwerden, doch das Ziel sei anders.

Baumgart erklärt den Gedankengang von Klopp, der langfristiger denken muss, wenn er eine neue Ära aufbauen will. Es gehe nicht darum, die aktuelle Leistung von Füllkrug in Frage zu stellen. Vielmehr stelle sich die Frage, wohin die Reise der Nationalmannschaft gehen soll. Der Experte würde ebenfalls auf die Jungen setzen, um die Weiterentwicklung der deutschen Auswahl zu forcieren.

Füllkrug bleibt bereit für den Aufruf

Niclas Füllkrug selbst hat sich zu seinen Chancen auf eine Rückkehr in das DFB-Team geäußert. Nach dem 2:2 gegen Dortmund am 9. Oktober zeigte er sich respektvoll gegenüber der Entscheidung des Trainers. Er gab an, nicht gerne über solche Themen zu sprechen, da Jürgen Klopp während der Länderspielpause bereits viel darüber gesprochen habe.

Die Nominierungen des Trainers zeigten, dass diese sehr zukunftsorientiert sind. Dennoch betonte der Angreifer seine bedingungslose Bereitschaft, seinem Land zu dienen. Falls sein Land ihn benötigen würde, wäre er sofort verfügbar. Selbst mit 40 Jahren oder noch älter würde er immer noch bereit sein, für die Nationalelf aufzulaufen, falls dies erforderlich wäre.