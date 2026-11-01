Steffen Baumgart kritisiert Hannover 96: Wer kann den Verein retten?

Steffen Baumgart äußert sich zu Hannover 96. Der Trainer kritisiert die Instabilität im Verein und bezweifelt, ob Hannover 96 gerettet werden kann, da Verantwortliche nicht haften.

Steffen Baumgart, der 54-jährige und aktuell vereinslose Kulttrainer, hat sich in der BILD-Sendung "Lage der Liga" sehr direkt geäußert. Er spricht dabei über seine zukünftigen Pläne und reagiert auf die These, dass er nur noch Angebote aus der ersten Liga akzeptieren würde. Seine Antwort darauf ist ein klares Nein. Für den Trainer geht es bei der Wahl eines neuen Arbeitgeber nicht primär um die Liga, sondern um die tatsächliche Verantwortung und Mitspracherechte, die er in der Organisation erhalten würde.

Kritik an Strukturen in Hannover

Der Fokus seines Kommentars lag jedoch stark auf dem Verein Hannover 96. In Niedersachsen herrscht zurzeit erhebliche Unruhe und Instabilität. Der Geschäftsführer Jonas Boldt musste den Verein bereits nach nur fünf Monaten wieder verlassen. Parallel dazu läuft es mit dem neuen Cheftrainer Sandro Wagner, der 38 Jahre alt ist, keineswegs nach Plan. In seinen ersten vier Pflichtspielen konnte Wagner noch keinen Sieg feiern, was die Situation im Verein weiter verschärft.

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Als Baumgart konkret nach seiner Bereitschaft gefragt wurde, einen Job bei Hannover 96 anzunehmen, fiel seine Antwort bemerkenswert deutlich aus. Er forderte den Verein fast heraus und fragte, wer diesen Klub überhaupt noch retten könne. Er gestand zwar, dass er es sich zutrauen würde, die Schwierigkeiten zu lösen. Allerdings unterbrach er sich selbst kurz und fügte ehrlich hinzu, dass er die Langzeitperspektive bezweifelt.

Instabilität und mangelnde Verantwortung

Baumgart wies darauf hin, wie kurz die Amtszeiten der Verantwortlichen in Hannover waren. Jörg Schmadtke, der ehemalige Geschäftsführer, war dort nur drei Monate tätig. Jonas Boldt blieb vier Monate. Der aktuelle Trainer habe sich erst seit vier bis fünf Wochen im Amt befunden, sei möglicherweise bereits wieder auf Reisen oder stehe kurz vor dem Aus. Für Baumgart ist entscheidend, ob ein Trainer wirklich etwas bewegen kann und sich einbringen kann, um Erfolg zu haben.

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Er hat in seiner Karriere oft erlebt, dass Entscheidungen im Hintergrund getroffen werden, die Verantwortlichen aber nicht für die Folgen haften. Wenn Ergebnisse ausbleiben, wird der Trainer gewechselt, während die Entscheidungsträger in ihren Positionen bleiben. Diese Praxis stößt bei Baumgart auf keine Sympathie. Er legt den Fokus darauf, ob er mitentscheiden darf und was hinter der Position eines Trainers wirklich steckt.

Größere Fragen als die Liga

Die Aussage von Steffen Baumgart zeigt, dass ihm der sportliche Kontext nicht allein ausreicht. Die strukturelle Stabilität und die klare Zurechnung von Verantwortung sind für ihn die entscheidenden Faktoren. Hannover 96 befindet sich in einer kritischen Phase, in der sowohl die sportliche als auch die managerial Ebene unter Druck steht. Die Kombination aus einem sieglosen neuen Trainer und häufigem Wechsel im Management erschwert die Arbeit erheblich.

Ob es zu einer Zusammenarbeit zwischen Baumgart und Hannover 96 kommen wird, bleibt ungewiss. Seine Zweifel an der Dauerhaftigkeit von Veränderungen im Verein scheinen groß zu sein. Solange die Struktur nicht steht und die Verantwortlichen nicht haften, wird ein Engagement für den Verein wahrscheinlich nicht in Frage kommen, egal wie hoch das Angebot ist.