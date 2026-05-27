Steffen Baumgart über Menschlichkeit im Fußball: 'Ich halte Spieler für einen Arsch - trotzdem stelle ich sie auf'

Der ehemalige Union-Trainer spricht offen über den Spagat zwischen persönlichen Sympathien und professionellen Entscheidungen. Er betont, dass Leistung nicht automatisch Sympathie bedeutet, aber die Aufstellung nicht beeinflussen darf.

Steffen Baumgart , der im April nach seiner Freistellung bei Union Berlin eine Auszeit nahm, meldet sich nun mit ungewohnt persönlichen Einblicken zurück. In einem Podcast spricht der 54-jährige Fußball lehrer offen über die Herausforderungen der Menschenführung im Profi fußball .

Dabei gesteht er, dass Erfolg nicht zwangsläufig Sympathie erzeugt.

'Habe ich jemanden, der vielleicht übertrieben 10 Tore, 12 Tore schießt? Der Spieler ist der Wichtigste in der Mannschaft. Trotzdem halte ich den vielleicht für einen Arsch', sagt Baumgart. Diese Offenheit ist selten in einer Branche, die oft von taktischen Floskeln geprägt ist.

Er betont jedoch, dass persönliche Abneigungen keinen Einfluss auf die Aufstellung haben dürfen: 'Trotzdem behandele ich alle gleich oder versuche es.

' Der gebürtige Rostocker, der zuvor beim 1. FC Köln und beim SC Paderborn erfolgreich arbeitete, reflektiert auch über eigene Erfahrungen als Spieler. Damals verpasste er wichtige familiäre Ereignisse, weil der Fußball immer Vorrang hatte.

'Ich habe keine Einschulung meiner Kinder mitgemacht. Die letzte Jugendweihe von meiner Tochter habe ich mitgemacht, da war ich am Anfang da und bin dann los, weil ich Fußball hatte', erinnert er sich. Als Trainer will er diesen Fehler nicht wiederholen und seinen Spielern mehr Freiraum für das Privatleben geben.

'Wenn wir beim Auswärtsspiel sind und die wollen zu Hause bleiben, weil sie halt auch die ganze Zeit unterwegs sind, dann können sie halt auch zu Hause bleiben', erklärt Baumgart. Ob er dann tatsächlich auf wichtige Spieler verzichten würde, lässt er offen.

'Trotzdem weiß ich, dass sie Profis sind', fügt er hinzu. Diese Haltung zeigt einen Wandel im Führungsverständnis des Trainers. Früher galt Baumgart als knallharter Motivator, der auch vor lauten Ansagen nicht zurückschreckte. Heute legt er mehr Wert auf Empathie und Verständnis.

'Ich kann dich als Typen sehr gut finden. Aber als Fußballer spielst du vielleicht auch nicht', sagt er und verdeutlicht damit den Unterschied zwischen menschlicher Sympathie und sportlicher Notwendigkeit. Diese Balance zu finden, sei eine der schwierigsten Aufgaben im Trainerjob. Baumgart betont, dass Teamgeist nicht auf Kosten der Leistungsfähigkeit gehen darf.

'Die Mannschaft muss als Einheit funktionieren, aber jeder einzelne muss seine Rolle akzeptieren', so der ehemalige Stürmer. Seine Offenheit kommt gut an bei den Fans, die sich oft mehr Ehrlichkeit wünschen. Ob Union Berlin unter seiner Nachfolge ähnliche Erfolge feiern wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Baumgart mit seinen Aussagen einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs gewährt.

Die Diskussion um Menschlichkeit im Leistungssport wird dadurch neu belebt. Viele Kollegen schweigen zu solchen Themen, doch Baumgart zeigt, dass auch ein Trainer Fehler eingestehen und aus ihnen lernen kann. Sein Podcast-Auftritt dürfte in den kommenden Wochen noch für Gesprächsstoff sorgen





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