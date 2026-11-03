Steffen Bilger fordert flächendeckende Handy-Blitzer zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger setzt sich für eine bundesweite Einführung von Handy-Blitzern ein, um die steigende Zahl von Unfällen durch Smartphone-Nutzung am Steuer drastisch zu reduzieren und die Rechtsdurchsetzung zu vereinheitlichen.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger ( CDU) hat den dringenden Bedarf nach einer bundesweit einheitlichen Einführung von Handy-Blitzer n deutlich gemacht. Der Politiker will sich intensiv dafür einsetzen, diese Überwachungstechnologien flächendeckend zu etablieren, um der massiven Gefahr durch abgelenkte Fahrer entgegenzuwirken. Damit setzt er ein Signal für mehr Sicherheit im deutschen Straßenverkehr und eine konsequentere Ahndung von Regelverstößen.

Massives Unfallrisiko durch Smartphone-Nutzung

Steffen Bilger verweist auf alarmierende statistische Daten, die die Notwendigkeit dieses Schritts untermauern. Mehr als tausend Unfälle passieren jedes Jahr durch elektronische Geräte wie Handys am Steuer. Die Tendenz ist steigend, was der Minister als eindeutig zu viel bezeichnet. Diese hohe Anzahl an Kollisionen verdeutlicht, dass das aktuelle Regelwerk und die bisherigen Kontrollmethoden nicht ausreichen, um die Fahrer auf ihre Pflicht zur konzentrierten Führung des Fahrzeugs zu verpflichten.

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Funktionweise der modernen Erkennungstechnik

Die von Bilger favorisierte Technologie ermöglicht es, zu erkennen, ob sich ein Fahrer während der Fahrt ablenken lässt und ein Mobiltelefon in der Hand hält. Dabei kommt beispielsweise das Monocam-System zum Einsatz, das an einer Autobahnbrücke eine hochauflösende, schräg nach unten gerichtete Kamera anbringt. Diese fotografiert durch die Frontscheibe in das Auto hinein. Das System achtet dabei spezifisch auf Mobiltelefone im Bereich des Fahrenden und auf die entsprechende Handhaltung. Sobald beide Kriterien erfüllt sind, löst die Kamera aus. Anschließend bewerten geschulte Polizisten die aufgenommenen Bilder, um die Verstöße zweifelsfrei zu belegen und rechtssicher zu dokumentieren.

Rechtsgrundlage und Stellungnahme des Bundes

Um diese Maßnahmen rechtlich abzusichern und einen bundeseinheitlichen Standard zu schaffen, bedarf es einer Regelung im Straßenverkehrsgesetz. Steffen Bilger hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt, dass er auch auf Wunsch der Bundesländer sich dafür stark machen werde, diese gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Vor knapp zwei Wochen wurde in Hohenschwangau in Bayern über ein Papier zur Verkehrsministerkonferenz berichtet. Darin heißt es, das Bundesverkehrsministerium stehe einer Prüfung offen gegenüber, eine bundesgesetzliche Regelung im Straßenverkehrsgesetz zu schaffen. Das Ministerium teile die Ansicht, dass moderne Überwachungstechnologien ein erhebliches Potenzial besitzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

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Strafen und konkrete finanzielle Konsequenzen

Für Autofahrer, die gegen die bestehenden Verbote verstoßen, bedeuten Handy-Blitzer spürbare Konsequenzen. Bei einem einfachen Verstoß ist ein Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg zu rechnen. Die Strafen schärfen sich deutlich, wenn die Ablenkung zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führt oder sogar die Ursache für einen Unfall ist. In diesen schwerwiegenderen Fällen steigt das Bußgeld auf 150 beziehungsweise 200 Euro an. Hinzu kommen zwei Punkte in der Zentralen Fahrerlaubnis-Datei sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Diese hohen Sanktionen sollen abschreckend wirken und die Bereitschaft zur regelkonformen Nutzung von Freisprecheinrichtungen fördern.

Abgrenzung erlaubter und verbotener Handlungen

Die rechtliche Lage bleibt präzise definiert: Telefonate über eine Freisprechanlage, ein fest installiertes Fahrzeugsystem oder ein Bluetooth-Headset sind erlaubt. Verboten ist es aber, das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen oder ans Ohr zu halten. Steffen Bilger betont, dass die neuen Blitzer helfen, konsequenter zu ahnden und die Verkehrssicherheit spürbar zu steigern. Durch die präzise Erfassung der Handhaltung können Behörden gezielt in die Verantwortung der Verkehrsteilnehmer eingreifen und so dazu beitragen, die tödlichen und verletzenden Folgen dieser Art von Ablenkung zu minimieren.