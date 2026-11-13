Steffen Krach: Staatsanwaltschaft Hannover beantragt Aufhebung der Immunität

Die Staatsanwaltschaft Hannover will die Immunität von Steffen Krach aufheben lassen. Die Ermittlungen wegen Vorteilsannahme ruhen bis dahin.

Für Steffen Krach, Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, könnte es strafrechtlich ernst werden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat einen Antrag gestellt, um die parlamentarische Immunität des frisch gewählten Abgeordneten aufheben zu lassen. Die Behörde hat dies nun bestätigt.

Der Antrag ging nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover bereits am Mittwoch in Berlin ein. Er betrifft Ermittlungen gegen Krach aus seiner Zeit als Regionspräsident in Hannover.

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Ermittlungen zu einem großen Vergabeverfahren

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover drehen sich um ein großes Vergabeverfahren. Im Zentrum steht der Verdacht, dass Steffen Krach als früherer Regionspräsident in diesem Verfahren gegen Vorschriften verstoßen haben könnte.

Konkret ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts auf Verrat von Geschäftsgeheimnissen und Verletzung der Geheimhaltungspflicht. Zusätzlich steht der Vorwurf der Vorteilsannahme in zwei Fällen im Raum.

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Die Vorwürfe betreffen damit zwei getrennte Rechtsfelder. Sie beziehen sich auf den Umgang mit vertraulichen Informationen und auf mögliche Vorteile, die im Zusammenhang mit dem Verfahren angenommen worden sein sollen.

Immunität stoppt die Ermittlungen vorerst

Die Ermittlungen gegen Steffen Krach liegen derzeit auf Eis, weil er über parlamentarische Immunität verfügt. Diese greift, seit Krach bei der Wahl ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde.

Erst wenn die Immunität aufgehoben wird, können die Ermittlungen fortgesetzt werden. Der Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover ist deshalb der entscheidende Schritt für das weitere Verfahren.

Krach hat nach den vorliegenden Informationen bereits angekündigt, mit den Ermittlern zusammenarbeiten zu wollen. Zudem werde er sich einer möglichen Aufhebung seiner Immunität nicht widersetzen.

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Krach weist Vorwürfe zurück

Steffen Krach weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Für ihn gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe sind bislang nicht bewiesen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat mit ihrem Antrag lediglich das Verfahren eingeleitet, um die Ermittlungen überhaupt fortführen zu können.