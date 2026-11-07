Steffen Krach stellt Koalition unter Vorbehalt: Vanessa Emde-Fall muss geklärt sein

Der SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach verlangt Klarheit im Fall Vanessa Emde, bevor er einem rot-rot-grünen Bündnis zustimmt. Sicherheitsbedenken und der Umgang mit organisierter Kriminalität stehen im Fokus der Verhandlungen.

Der Spitzenkandidat der Berliner SPD, Steffen Krach, hat klare Bedingungen für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Linken formuliert. Eine Koalition kommt aus seiner Sicht nur zustande, wenn der umstrittene Fall der Abgeordneten Vanessa Emde vollständig aufgearbeitet wurde. Sollte es zu keiner klaren Konsequenz kommen, werde er seinen Parteiangehörigen nicht empfehlen, dem geplanten Koalitionsvertrag zuzustimmen.

Forderung nach Aufarbeitung des Vanessa-Emde-Falls

Steffen Krach betonte in einem Interview am Sonntag gegenüber der WELT, dass die Angelegenheit spätestens vor dem im Januar geplanten SPD-Mitgliedervotum geklärt sein müsse. Er kritisierte scharf, dass die Entscheidung über Konsequenzen gegen Vanessa Emde sich unnötig hinzieht. Für ihn dauert der Prozess zu lange und wäre schon viel früher getroffen werden müssen. Jeder weitere Tag, an dem diese Entscheidung hinausgezögert wird, belastet die Zusammenarbeit erheblich.

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Sicherheitsbedenken und Kritik an Elif Eralp

Besonders alarmierend empfindet Steffen Krach die Sicherheitsängste, die von der Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp, geäußert wurden. Elif Eralp hat offen darüber gesprochen, dass sie und ihre Familie Personen aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität in Berlin fürchten. Steffen Krach erklärte, dass diese Ängste allen zu denken geben müssten, wenn eine mögliche Regierende Bürgermeisterin in ihrer eigenen Stadt Sicherheitsprobleme befürchtet. Dies wertet er als ein schlechtes Zeichen für die künftige Regierungstätigkeit.

Schutz jüdischen Lebens reicht allein nicht

Zusätzlich zur Sicherheit gegen organisierte Kriminalität nimmt Steffen Krach die Sorgen der jüdischen Bevölkerung in Berlin sehr ernst. Die bestehende Vereinbarung zwischen SPD, Grünen und Linken zum Schutz jüdischen Lebens allein sei nicht ausreichend. Es reiche nicht, nur Papier zu unterschreiben; die Fraktionsspitze der Linken müsse jetzt konkretes Handeln nachweisen. Steffen Krach verlangt einen entschlossenen Kampf gegen organisierte Kriminalität, der konsequenter ausfällt als von jeder vorherigen Koalition.

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Klare Grenzen und politische Risiken

Die Berliner SPD hat in den Verhandlungen mit den Grünen und der Linken klare politische Grenzen formuliert. Steffen Krack erkennt den wachsenden Widerstand in den eigenen Reihen gegen ein Bündnis mit der Linken an, hält Unterschriftenaktionen aus anderen Landesverbänden jedoch für wenig hilfreich. Ob es am Ende tatsächlich zu einer Regierungskoalition kommt, bleibt abzuwarten. Steffen Krach räumt ein, dass eine Ablehnung des Vertrags durch die Basis politische Folgen für ihn selbst haben könnte und er sich den daraus resultierenden Debatten stellen wird.

Ausblick auf die kommenden Wochen

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Parteien in Berlin zu einer Einigung kommen. Steffen Krach wartet darauf, dass die offenen Fragen im Emde-Fall geklärt werden, bevor er seine Partei weiter in Richtung einer rot-rot-grünen Koalition führt. Die Entscheidung wird maßgeblich davon abhängen, ob die Linken Partei ihren politischen Kurs und ihr Vorgehen gegen Kriminalität sowie antisemitische Vorfälle deutlich schärft.