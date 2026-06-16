Der Leichtathlet Steffen Rammert vereint Sport und Journalismus bei den Special Olympics. Nach einem starken Rennen über 100 Meter, bei dem er Platz 3 erreichte, steht für ihn bereits das Finale und die Qualifikation für die Weltspiele in Santiago de Chile im Fokus. Gleichzeitig arbeitet er als inklusiver Reporter für den Landesverband NRW, interviewt Profisportler wie den Bundesliga-Torwart Constantin Möstl und berichtet von den Spielen. Sein Motto: Beides macht viel Spaß.

Der 35-jährige Leichtathlet Steffen Rammert aus Paderborn steht vor einer besonderen Doppelbelastung: Er ist sowohl als Sport ler als auch als Reporter bei den Special Olympics im Einsatz.

Nach einem erfolgreichen Klassifizierungsrennen über 100 Meter, bei dem er den dritten Platz belegte, äußerte er sich zufrieden: Ich wollte unter die besten Drei kommen, da bin ich zufrieden. Am Mittwoch bestreitet er sein Finale und hat dabei bereits die Qualifikation für die Weltspiele im kommenden Jahr in Santiago de Chile im Blick. Doch Rammerts Tag ist damit noch nicht vorbei. Zusätzlich tritt er am Nachmittag im Weitsprung an.

Parallel dazu arbeitet er als einer der ersten Reporter einer inklusiven Redaktion des Landesverbands NRW. Nach einem journalistischen Workshop beim WDR in Dortmund erhielten Rammert und andere Reporter die Chance, ihre Stimme auf der großen Bühne der Special Olympics zu platzieren. Besonders stolz präsentiert er Fotos von seinem Interview mit dem Bundesliga-Torwart Constantin Möstl vom TBV Lemgo, das sogar auf Werbetafeln des Landesverbands abgedruckt wurde. Die Atmosphäre bei den Spielen wird durch viele emotionale Momente geprägt.

So winkte die Sprinterin Nastja Drews vom Caritas-Verein Altenoythe während ihres Laufs freudig in Richtung Tribüne. Für Rammert zeigt sich hier, dass es bei den Special Olympics nicht nur um Sieg oder Niederlage geht, sondern vor allem um Gemeinschaft und Inklusion. Ein Event, das ähnlich wie die Abenteuer der fiktiven Reporterin Karla Kolumna aus Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg als sensationell beschrieben werden könnte





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