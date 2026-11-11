Die Kandidatin Steffi aus Salzburg überrascht Guido Maria Kretschmer in der Shopping Queen, indem sie mit Joker-Bonus nichts kauft und unbeeindruckt bleibt. Die Episode bleibt ein unvergesslicher Moment der Show.

In der deutschen Lifestyle-Show " Shopping Queen" hat die Kandidatin Steffi aus Salzburg innerhalb der Episode ein unerwartetes Verhalten an den Tag gelegt, das den Mode rator und die Zuschauer gleichermaßen überraschte.

Joker-Bonus glücklich, aber trotzdem unentscheidbar

Steffi erhielt im Vorfeld ein Joker-Angebot, das ihr zusätzlich 200 Euro erlaubte, sodass sie mit insgesamt 700 Euro in die Shoppingtour starten konnte. Dennoch entschied sie sich, keine Kleidungsstücke zu kaufen, obwohl sie die zusätzliche Summe genau nutzen wollte. Der Grund: Sie suchte nach einem spezifischen Look, konnte jedoch in ihrer Größe 32 bis 34 keine passende Option finden.

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Gleichzeitig war ihr Wunsch, das Outfit festzuhalten, stark. Das führte dazu, dass sie den Tag in dieselben Klamotten verließ, die sie am Beginn des Programms vor den Laufsteg getragen hatte. Diese Entscheidung wird von Kaufentscheidungen abgewiesen und zeigte, wie sicher Steffi in ihrer eigenen Wahl war.

Die Reaktion des Design-Experten

Der bekannte Modedesigner Guido Maria Kretschmer reagierte in der Folge mit einem amüsanten "Das hatten wir echt noch nie", wobei er die Situation nicht als Ablehnung, sondern als ein lehrreiches Beispiel für individuelle Trends interpretierte. Er zeigte dabei eine erfrischende Gelassenheit, obwohl seine Erwartungen übertroffen wurden.

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Darüber hinaus ließ Steffi einen auffälligen Haarkreationsteig zur Schau, die an ein Geweih erinnerte. Sie nahm die 200 Euro dafür aus und blieb mit dem verbleibenden Geld in einer scheinbar ruhigen Lage zurück. Mein Ziel war es, mich nicht zu verändern, mehr in den Fokus der Show zu setzen, erklärte Steffi waagerecht, obwohl dies nicht offiziell aufgenommen wurde.

Auswirkung auf die Show und Die Zuschauer

Dieses seltsame Vorgehen hat die Notwendigkeit für den Moderatorenimpuls und das gesamte Publikum herausgefordert, das Maß an Feiern zu überdenken. Während die Zuschauer ihre Ablehnung oder ihren Spaß gemeint haben, offenbarte das Beibehalten des ursprünglichen Looks die Widerstandsfähigkeit der Kandidatin gegenüber den gängigen Messen, um einen einzigartigen Look zu feiern.

Für Guido Maria Kretschmer lässt sich daraus eine neue Inspiration im Umgang mit dis­krep‑renten Kunden, da die Situationen schildern, wie wenig die Szenarien selbst zur Abbildung des Einkaufs führen können. Die Folge bleibt ein markantes Beispiel einer bemerkenswerten Unterredung in der Szene, die das Ende der kriminellen m"orische Zeitbedingungen schließend.