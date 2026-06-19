Steffi Wiegel gewinnt Bronze in der Staffel und setzt sich für Akzeptanz ein

Die Special-Olympics-Athletin Steffi Wiegel hat nach Einzelerfolgen auch mit einer spontan gebildeten Staffel Bronze gewonnen. Gleichzeitig nutzte sie ihre Plattform, um für mehr Toleranz im Sport zu werben.

Die Rollerskaterin Steffi Wiegel aus Mettmann hat bei den Special Olympics weitere Erfolge gefeiert. Nach Plätzen über 500 Meter und Bronze über 1000 Meter gewann sie nun auch Bronze in der Staffel über 2x200 Meter.

Ursprünglich war sie für die Staffel gemeldet, hatte jedoch noch keine Partnerin. Als Athletensprecherin nutzte sie einen offiziellen Empfang der Delegation aus Nordrhein-Westfalen, um nach einer Mitstreiterin zu suchen. Mit dem Mikrofon in der Hand machte sie ihre Suche öffentlich und sprach potenzielle Partnerinnen an. Dabei betonte sie, wie wichtig es sei, das Bild von Menschen mit geistiger Behinderung im Sport zu verändern.

In normalen Vereinen stoße man oft auf Ablehnung. Kurz darauf fand sie in Daniela Leal aus Köln eine Partnerin. Die beiden kannten sich von früheren Wettbewerben und meldeten spontan eine gemeinsame Staffel an. Diese gewann am Freitagmittag Bronze.

Im Gespräch mit BILD unterstrich Wiegel erneut die zentrale Botschaft der Special Olympics: Die Athleten seien normale Menschen, die den gleichen Sport betreiben und diesen angemessen präsentiert wissen wollen. Sie wünscht sich mehr Akzeptanz und Verständnis in der Gesellschaft





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Special Olympics Rollerskating Staffel Steffi Wiegel Daniela Leal Inklusion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ende nach nur einer StaffelNetflix setzt „The Boroughs“ nach Staffel eins ab. Die Serie der „Stranger Things'-Macher überzeugte Kritiker, wohl aber nicht das Publikum.

Read more »

Abschied nach nur einer StaffelNetflix setzt 'The Boroughs' nach Staffel eins ab. Die Serie der 'Stranger Things'-Macher überzeugte Kritiker, wohl aber nicht das Publikum.

Read more »

Netflix setzt Mystery-Serie 'The Boroughs' nach einer Staffel abDie von den Duffer-Brüdern produzierte Mystery-Serie 'The Boroughs' wurde von Netflix nach nur einer Staffel abgesetzt. Obwohl die Serie eine delikate Besetzung hatte, konnte sie nicht genügend Zuschauer gewinnen, um fortgesetzt zu werden.

Read more »

Pleite für 'Stranger Things'-Macher: Netflix sägt neue Sci-Fi-Serie nach nur einer Staffel abNach dem Mega-Hit 'Stranger Things' müssen die Duffer-Brüder einen herben Rückschlag verkraften.

Read more »